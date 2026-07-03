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अरबों का कैश, गोल्ड बार, यहां तक कि ब्रा-पैंटी भी सोने की… इराक में महिला सांसद के घर पर रेड से मची सनसनी

Hind Al Abbasi golden undergarments: इराक की महिला MP हिंद अल -अब्बासी के घर एंटी करप्शन कैंपेन के दौरान हुई रेड में कई हैरान करने वाली चीजे समाने आई है, अरबों का कैश, सोने के ईंटें यहां तक की सोने की ब्रा और पैंटी ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खिंचा है.

By: Shristi S | Published: July 3, 2026 3:57:51 PM IST

इराक में महिला सांसद के घर पर रेड के दौरान मिली सोने की ब्रा-पैंटी
इराक में महिला सांसद के घर पर रेड के दौरान मिली सोने की ब्रा-पैंटी


Hind Al Abbasi House Raid: इराक में इस समय एंटी-करप्शन कैंपेन चल रहा है. कई नेताओं के पास से बेशुमार दौलत मिलने से पॉलिटिकल गलियारों में हलचल मच गई है. हालांकि, सबसे ज़्यादा चर्चा महिला MP हिंद अल-अब्बासी की हो रही है. उनके घर से 4.9 अरब रुपये कैश, 27 किलोग्राम सोना और यहां तक ​​कि सोने की ब्रा और पैंटी भी मिलीं.

यह जानकारी सामने आने के बाद, यह खबर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई. हालांकि इराकी सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर सोने के लॉन्जरी सेट की तस्वीरें घूम रही हैं.

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रेड में करोड़ों का कैश और सोना मिलने का दावा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला MP हिंद अल-अब्बासी के घर से लगभग US$57 मिलियन (लगभग 4.9 अरब) कैश और 27 किलोग्राम सोना मिला है. कैश, सोने की ईंटों और सोने की ब्रा और पैंटी के ढेर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी

इराक के प्रधानमंत्री ने करप्शन के खिलाफ ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी बताई है. सरकार का कहना है कि यह कैंपेन करप्शन को रोकने के लिए जारी रहेगा. काउंटर-टेररिज्म यूनिट्स ने ग्रीन ज़ोन समेत कई सेंसिटिव इलाकों में रेड भी की है.

दूसरे MPs के खिलाफ कार्रवाई

एंटी-करप्शन कैंपेन सिर्फ एक MP तक ही सीमित नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, MP आलिया नसीफ के घर से करीब 20 बिलियन इराकी दीनार (करीब US$15.5 मिलियन) और सोना बरामद हुआ है. आलिया नसीफ और उनके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया है. कुछ रिपोर्ट्स में इस खोज को सोने के अंडरगारमेंट्स से जोड़ा गया है.

Tags: goldIraqiraq news
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