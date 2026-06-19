Home > विदेश > स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाया था गाना, ईरान की एक अदालत ने सिंगर और 8 साथियों को सुनाई 74 कोड़े मारने की सजा

स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाया था गाना, ईरान की एक अदालत ने सिंगर और 8 साथियों को सुनाई 74 कोड़े मारने की सजा

Parastoo Ahmadi: ईरान की मशहूर सिंगर परस्तू अहमदी और उनके 8 साथियों को एक ऑनलाइन कॉन्सर्ट में बिना हिजाब और स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाना गाने पर 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई है.

By: Sohail Rahman | Published: June 19, 2026 7:53:03 PM IST

ईरान की सिंगर परस्तू अहमदी को मिली 74 कोड़े मारने की सजा
ईरान की सिंगर परस्तू अहमदी को मिली 74 कोड़े मारने की सजा


Iranian Singer Parastoo Ahmadi: ईरान की मशहूर सिंगर परस्तू अहमदी और उनके आठ साथियों को एक ऑनलाइन कॉन्सर्ट के लिए 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई है. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन लोगों को ये सजा क्यों सुनाई गई है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 29 साल की परस्तू अहमदी ने बिना हिजाब पहने यूट्यूब पर एक लाइव कॉन्सर्ट किया था. इस दौरान उन्होंने ईरान का मशहूर देशभक्ति गीता गाया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस दौरान उन्होंने हिजाब नहीं पहना था और स्लीवलेस वाले कपड़े पहने थे. इसलिए ईरान की मशहूर सिंगर परस्तू अहमदी और उनके 8 साथियों को ये सजा सुनाई गई.

74 कोड़े मारने की सजा के अलावा उन लोगों पर देश छोड़ने और अपने 2 सालों तक किसी भी तरह की कलात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी है.

You Might Be Interested In

अदालत ने सुनाई सजा

ईरान के कोम प्रांत की एक अदालत ने यूट्यूब पर लाइव-स्ट्रीम किए गए एक कॉन्सर्ट के मामले में यह सजा सुनाई. अदालत ने कलाकार पर अश्लील कंटेंट पब्लिश करने और सार्वजनिक शालीनता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, परस्तू अहमदी के इस लाइव कॉन्सर्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ और यूट्यूब पर इसे लाखों बार देखा गया. बताया जा रहा है कि वीडियो रिलीज होने के बाद ईरानी अधिकारियों ने परस्तू अहमदी और खई म्यूजिशियन को कुछ समय के लिए हिरासत में ले लिया था. हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था, लेकिन अपलोड किए गए वीडियो को लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रही.

यह भी पढ़ें – शुरू हुआ वॉर पार्ट 2…इजरायल ने किया लेबनान पर हमला, 18 लोगों की लेबनान में हुई मौत

बिना हिजाब के किया था कॉन्सर्ट

परस्तू अहमदी ने 27 मिनट का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह चार पुरुष म्यूजिशियन के साथ गाती हुई नजर आ रही थीं और उन्होंने हिजाब नहीं पहना था और स्लीवलेस कपड़े पहने थे. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने इसे ‘काल्पनिक कॉन्सर्ट’ बताया था. कई लोगों ने परस्तू के वीडियो को महिलाओं की अभिव्यक्ति की आजादी का प्रतीक माना, जबकि ईरानी अधिकारियों ने इसे कानून का उल्लंघन माना. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरान में महिलाओं के लिए सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनना अनिवार्य है. अधिकारियों ने बिना हिजाब के गाने को नियमों का उल्लंघन माना.

यह भी पढ़ें – कौन हैं तुलसी गबार्ड? इंडियाज डॉटर ने आखिरी दिन खोले COVID के चौंकाने वाले राज़; फौसी पर लगाए गंभीर आरोप

Tags: Parastoo ahmadi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पेट की समस्याओं में कौन से फल खाएं?

June 19, 2026

ज्यादा हींग खाने के नुकसान

June 19, 2026

काजल अग्रवाल की 6 सुपरहिट फिल्में

June 19, 2026

गैस से छुटकारा पाने का आसान उपाय

June 19, 2026

किन्नौरी गर्ल अदिति नेगी ने द्रौपदी प्रथा को लेकर क्या...

June 18, 2026

ज्यादा गर्म पानी पीने के नुकसान

June 18, 2026
स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाया था गाना, ईरान की एक अदालत ने सिंगर और 8 साथियों को सुनाई 74 कोड़े मारने की सजा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाया था गाना, ईरान की एक अदालत ने सिंगर और 8 साथियों को सुनाई 74 कोड़े मारने की सजा
स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाया था गाना, ईरान की एक अदालत ने सिंगर और 8 साथियों को सुनाई 74 कोड़े मारने की सजा
स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाया था गाना, ईरान की एक अदालत ने सिंगर और 8 साथियों को सुनाई 74 कोड़े मारने की सजा
स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाया था गाना, ईरान की एक अदालत ने सिंगर और 8 साथियों को सुनाई 74 कोड़े मारने की सजा