स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाया था गाना, ईरान की एक अदालत ने सिंगर और 8 साथियों को सुनाई 74 कोड़े मारने की सजा

Iranian Singer Parastoo Ahmadi: ईरान की मशहूर सिंगर परस्तू अहमदी और उनके आठ साथियों को एक ऑनलाइन कॉन्सर्ट के लिए 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई है. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन लोगों को ये सजा क्यों सुनाई गई है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 29 साल की परस्तू अहमदी ने बिना हिजाब पहने यूट्यूब पर एक लाइव कॉन्सर्ट किया था. इस दौरान उन्होंने ईरान का मशहूर देशभक्ति गीता गाया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस दौरान उन्होंने हिजाब नहीं पहना था और स्लीवलेस वाले कपड़े पहने थे. इसलिए ईरान की मशहूर सिंगर परस्तू अहमदी और उनके 8 साथियों को ये सजा सुनाई गई.

74 कोड़े मारने की सजा के अलावा उन लोगों पर देश छोड़ने और अपने 2 सालों तक किसी भी तरह की कलात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी है.

अदालत ने सुनाई सजा

ईरान के कोम प्रांत की एक अदालत ने यूट्यूब पर लाइव-स्ट्रीम किए गए एक कॉन्सर्ट के मामले में यह सजा सुनाई. अदालत ने कलाकार पर अश्लील कंटेंट पब्लिश करने और सार्वजनिक शालीनता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, परस्तू अहमदी के इस लाइव कॉन्सर्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ और यूट्यूब पर इसे लाखों बार देखा गया. बताया जा रहा है कि वीडियो रिलीज होने के बाद ईरानी अधिकारियों ने परस्तू अहमदी और खई म्यूजिशियन को कुछ समय के लिए हिरासत में ले लिया था. हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था, लेकिन अपलोड किए गए वीडियो को लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रही.

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बिना हिजाब के किया था कॉन्सर्ट

परस्तू अहमदी ने 27 मिनट का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह चार पुरुष म्यूजिशियन के साथ गाती हुई नजर आ रही थीं और उन्होंने हिजाब नहीं पहना था और स्लीवलेस कपड़े पहने थे. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने इसे ‘काल्पनिक कॉन्सर्ट’ बताया था. कई लोगों ने परस्तू के वीडियो को महिलाओं की अभिव्यक्ति की आजादी का प्रतीक माना, जबकि ईरानी अधिकारियों ने इसे कानून का उल्लंघन माना. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरान में महिलाओं के लिए सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनना अनिवार्य है. अधिकारियों ने बिना हिजाब के गाने को नियमों का उल्लंघन माना.

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