क्या गिरने वाली है पूरी दुनिया की इकॉनमी? तेहरान के अल्टीमेटम से मचा हड़कंप; अमेरिका के उड़े होश

Iran War: तेहरान ने डिप्लोमेसी को बड़ा झटका दिया है. कागजी एग्रीमेंट को छोड़कर ईरान ने सीधे अपने “मिनी-वॉर प्लान” को लागू करना शुरू कर दिया है. ईरान का साफ मैसेज है कि अगर उसका तेल समुद्र में फंसा रहा तो पूरी ग्लोबल इकॉनमी डूब जाएगी. क्या ईरान के ये बयान खाड़ी में एक नए युद्ध की शुरुआत का संकेत हैं?

कागजी एग्रीमेंट उलझे हुए हैं और समुद्र में बारूद सुलग रहा है. NATO और पेंटागन की युद्ध की स्ट्रैटेजी पहले ही फेल हो चुकी है, और डिप्लोमैटिक पैंतरेबाजी भी फेल हो गई है. अब, ट्रंप की विस्तारवादी जिद ने एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जो पूरे अरब इलाके के लिए सबसे बड़ा तूफान लाने का खतरा है. ईरान ने इशारा किया है कि अगर US ने ब्लॉकेड नहीं हटाया, तो वह पांच अलग-अलग फ्रंट पर ब्लॉकेड लगाएगा. इसका मतलब है कि फारस की खाड़ी, होर्मुज की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, बाब अल-मंडेब की खाड़ी और अदन की खाड़ी सभी ब्लॉक हो जाएंगे. इसका मतलब है कि ईरान अरब से बाकी दुनिया तक जाने वाले हर तेल के रास्ते को ब्लॉक कर सकता है.

67 मिलियन बैरल तेल फंसा

ईरान लंबे समय से लगे बैन और आर्थिक दबाव से बहुत परेशान है. US की नाकाबंदी की वजह से, लगभग 67 मिलियन बैरल ईरानी तेल ओमान की खाड़ी में फंसा हुआ है. रिफाइनरी में प्रोडक्शन जारी है लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी खत्म हो रही है. ईरान पहले ही कुछ तेल समुद्र में गिरा चुका है. कुछ शिपिंग कंपनियां टोल देकर होर्मुज स्ट्रेट पार कर रही हैं, लेकिन अमेरिकी उन्हें रोक रहे हैं. इससे ईरान का गुस्सा और बढ़ गया है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ईरान के पास अब सिर्फ तीन ऑप्शन बचे हैं:

US के सामने सरेंडर करना.

US की नाकाबंदी तोड़ना.

अरब देशों पर हमला करके उन पर कब्ज़ा करना.

पहले ऑप्शन को छोड़कर, बाकी दो का मतलब होगा एक भयंकर युद्ध.

होर्मुज पर सिर्फ ईरान और ओमान का अधिकार

ईरान ने एक नया डिप्लोमैटिक फॉर्मूला भी पेश किया है, जिसमें सिर्फ ईरान और ओमान ही होर्मुज का भविष्य तय कर सकते हैं. किसी तीसरे देश की कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी. ज्योग्राफिकली, होर्मुज स्ट्रेट का कम गहरा हिस्सा, 3 km की शिपिंग लेन और 3 km का बफर ज़ोन, पूरी तरह से ईरान और ओमान की समुद्री सीमाओं में आते हैं. ईरान पहले से ही इस इलाके पर कब्ज़ा किए हुए है और अब ओमान के साथ मिलकर पूरा कंट्रोल चाहता है. अगर ऐसा नहीं होता है, तो ईरान एक बड़ी तबाही के लिए तैयार है.

डबल गेम खेल रहे हैं ट्रंप

US प्रेसिडेंट ट्रंप डबल गेम खेल रहे हैं. एक तरफ, वह बातचीत का दिखावा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ, वह मिनी-वॉर मॉडल को बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं. नाकाबंदी और कड़ी कर दी गई है और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ाए जा रहे हैं. लेकिन ईरान को अब एहसास हो गया है कि यह एक दिखावटी युद्ध है. उसने मिसाइल प्रोडक्शन तेज़ कर दिया है. ईरान का मिशन 300 कभी भी शुरू हो सकता है. इस प्लान के तहत, ईरान हर मिनट एक देश को तबाह कर सकता है. मिसाइलों की रेंज और टाइम इस तरह हैं.

ईरान के पास खोर्रमशहर (रेंज 2000+ km), सेजिल (1800 km), और तेह हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे हथियार हैं, जो किसी भी एयर डिफेंस को चकमा दे सकते हैं.

आगे क्या होगा?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर खाड़ी देशों पर हमला होता है, तो वे घबरा जाएंगे और ट्रंप पर दबाव डालेंगे. तब ट्रंप को ईरान के साथ परमानेंट सीज़फ़ायर पर साइन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है. लेकिन यह अभी के लिए सिर्फ़ ईरान का प्लान है; ट्रंप का प्लान अभी बाकी है.