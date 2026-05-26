क्या अमेरिका में होने वाला है कुछ बड़ा? हटाए गए टॉप-4 अफसर; मचा हड़कंप

US: ईरान युद्ध में बुरी तरह नाकामी के बाद, US में एक्शन की लहर शुरू हो गई है. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रॉबर्ट गेब्रियल जूनियर को डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद से हटा दिया है. उनकी जगह मार्को रुबियो के करीबी माइक नीधम को लाया गया है. गेब्रियल ने 21 मई को व्हाइट हाउस के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद से इस्तीफा दे दिया था. इससे पहले इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने इस्तीफा दिया था, जिन्होंने ईरान युद्ध के दौरान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की आलोचना की थी.

अमेरिकन आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक, माइक नीधम का अपॉइंटमेंट ऐसे समय में हुआ है जब US वेनेजुएला, क्यूबा और ईरान के साथ झगड़ों में फंसा हुआ है. नीधम सिक्योरिटी मामलों पर ट्रंप को सलाह देंगे. नीधम के बॉस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो बने रहेंगे, जिनके पास नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का एक्स्ट्रा रोल भी है.

रॉबर्ट गेब्रियल जूनियर ने पद क्यों छोड़ा?

गेब्रियल को कभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भरोसेमंद अधिकारी माना जाता था, लेकिन हाल ही में जिस तरह से सिक्योरिटी मामलों पर US की बेइज्जती हुई है, उससे उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठे हैं. इसके बाद, गेब्रियल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

एक महीने में चार बड़े अधिकारी हटाए गए

26 अप्रैल से 26 मई तक, यानी पिछले महीने में, US के सुरक्षा मामलों से जुड़े चार बड़े अधिकारियों को हटा दिया गया है. गैब्रियल और गैबार्ड के अलावा, US नेवी सेक्रेटरी जॉन फैलन और US आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज को भी हटा दिया गया है. इस्तीफा देने वाले ये सभी अधिकारी किसी न किसी तरह से ईरान युद्ध से जुड़े थे.

जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 28 फरवरी को युद्ध शुरू किया, तो उन्हें ईरान में तख्तापलट की उम्मीद थी, लेकिन US अपने मकसद में नाकाम रहा. इसके बजाय, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया.

US ने स्ट्रेट को खोलने की कई कोशिशें कीं, लेकिन नाकाम रहा. आखिरकार, US ने समझौते का रास्ता चुना. अब, दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर बातचीत चल रही है.