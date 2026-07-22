Home > विदेश > अपने ही देश में बमबारी करेगा ईरान! बेखौफ बहाएगा करोड़ों लोगों का खून; ब्रिगेडियर जनरल का डरावना ऐलान

अपने ही देश में बमबारी करेगा ईरान! बेखौफ बहाएगा करोड़ों लोगों का खून; ब्रिगेडियर जनरल का डरावना ऐलान

Iran America Conflict: ईरान और अमेरिका का तनाव अभी कम नहीं हुआ है. बता दें कि ये लड़ाई अब बेवजह बढ़े जा रही है दोनों देशों के बीच अब रिश्ता ठीक होना संभव नहीं है. बता दें कि दोनों में से किसी को भी दुनिया या अपने लोगों की कोई परवाह नहीं है.

By: Heena Khan | Published: July 22, 2026 7:41:58 AM IST

iran us war
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Iran America Conflict: ईरान और अमेरिका का तनाव अभी कम नहीं हुआ है. बता दें कि ये लड़ाई अब बेवजह बढ़े जा रही है दोनों देशों के बीच अब रिश्ता ठीक होना संभव नहीं है. बता दें कि दोनों में से किसी को भी दुनिया या अपने लोगों की कोई परवाह नहीं है. जानकारी के मुताबिक हाल ही में ट्रंप ईरान के खिलाफ़ सिर्फ़ मिसाइल या ड्रोन हमले से कहीं ज़्यादा खतरनाक तरीके अपनाने की योजना बना रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस खबर से पूरे देश में घबराहट फैल गई. इसके बाद, अमेरिका की इस डरावनी योजना का मुकाबला करने के लिए ईरान ने जो तरीका सोचा, उसने उसके अपने नागरिकों को भी बुरी तरह हिलाकर रख दिया; ईरान के एक ब्रिगेडियर जनरल ने अपनी ही ज़मीन को उड़ा देने की योजना का ऐलान किया. इस बीच, ईरान के सांसदों ने खुलेआम धमकी दी है कि वो अमेरिकी सैनिकों को बंधक बना लेंगे और कुवैत और बहरीन जैसे पड़ोसी देशों पर ज़मीनी हमले करेंगे.

अपनी जमीन उड़ाने चला ईरान 

बता दें कि ईरान में हालात किस हद तक बेकाबू हो गए हैं, यह ईरान के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी-निया के बयान से साफ़ पता चलता है. ईरान के सरकारी टेलीविज़न पर बोलते हुए, उन्होंने एक सख्त और डरावनी चेतावनी दी: “अगर अमेरिका हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करता है, तो हम अपने ही इलाके पर बम गिरा देंगे. युद्ध में यह एक जायज़ तरीका है.”

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बर्बादी के दौर में ईरान 

ईरान का बयान एक ऐसी रणनीति को दिखाता है जिसे सैन्य भाषा में “स्कॉर्च्ड-अर्थ पॉलिसी” (scorched-earth policy) कहा जाता है. इसका असल मतलब यह पक्का करना है कि दुश्मन को ज़मीन या संसाधनों का एक टुकड़ा भी न मिल पाए, भले ही इसके लिए अपनी ही ज़मीन, इमारतों और संपत्तियों को नष्ट करना पड़े. ईरान ने साफ़ कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर अमेरिकी सेना को अपनी ज़मीन पर पैर नहीं जमाने देगा—चाहे इसके लिए उसके नागरिकों को कितनी भी भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े.

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