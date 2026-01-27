Home > विदेश > ईरान पर कब अमेरिका करेगा हमला? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया इशारा; क्या खामेनेई होंगे किडनैप

ईरान पर कब अमेरिका करेगा हमला? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया इशारा; क्या खामेनेई होंगे किडनैप

Iran US Tensions: डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि ईरान ने अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है.

By: JP Yadav | Last Updated: January 27, 2026 10:19:46 AM IST

Iran US tensions: ईरान में एक ओर जहां गृहयुद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है वहीं विरोध प्रदर्शन भी लगातार तेज हो रहे हैं. विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई भी सेना का सहारा ले रहे हैं. बताया जा रहा है कि अब तक हिंसक प्रदर्शनों और विरोध के दबाने के लिए सरकार की कार्रवाई में 5000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. कई परिवार के लोग यह दावा कर रहे हैं कि सदस्य विरोध के लिए जाते हैं, लेकिन आते नहीं है. कुछ दिनों बाद उनके मारे जाने के बारे में पता चला है. ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान ने हमले की आशंका को गहरा दिया है.  

ट्रंप का दावा है कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं कि वह ईरान के साथ क्या करेंगे. वह (ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला) डील चाहते हैं और उन्होंने  इसके लिए कई बार हमसे संपर्क भी किया. उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास वहां एक बहुत बड़ा बेड़ा है, जो वेनेजुएला में हमारे पास था उससे भी बड़ा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने ईरान पर हमले की आशंका का गहरा दिया है. 

यूएई ने अमेरिका को झटका

अमेरिका जहां ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है उधर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया है. UAE ने साफ-साफ कहा है कि वह ईरान पर हमले के लिए किसी को भी अपना एयरस्पेस या इलाका नहीं देगा. उधर, ईरान का कहना है कि उनके देश में हो रहे इस प्रदर्शन के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ  है. UAE की ओर से कहा गया है कि  ईरान के खिलाफ किसी भी शत्रुतापूर्ण सैन्य कार्रवाई में अपने हवाई क्षेत्र, क्षेत्र या पानी का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा.

कई घातक हथियार अमेरिका ने किए तैनात

मिली ताजा जानकारी के मुताबिक, अमेरिका खाड़ी के क्षेत्र में अपनी नौसेना की मौजूदगी को बढ़ा रहा है. कई जानकार मानते हैं कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला शुरू कर सकता है. अमेरिका का काफी घातक विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है. इसके कई मायने निकाले जा रहा है, जो हमले का संकेत दे रहे हैं. इसके साथ ही 3 डिस्ट्रॉयर भी पहुंच चुके हैं. बताया जा रहा है कि अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर  F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट और F/A-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट जैसे लड़ाकू विमान तैनात हैं इसके साथ ही डिस्ट्रॉयर्स में भी घातर मिसाइलें तैनात हैं.  इस बीच खबर है कि खामेनेई देश में कहीं अंडरग्राउंड हो गए हैं.  

