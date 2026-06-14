Iran US peace agreement: ‘अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकेंगे’, काली चादरों में सड़कों पर उतरीं ईरानी औरतें; विदेश मंत्री को बोल दिया घुसपैठिया

Iran US peace agreement: शनिवार को ईरान के कई शहरों में कट्टरपंथी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और ईरान तथा अमेरिका के बीच प्रस्तावित शांति समझौते का विरोध किया. इतना ही नहीं उन्होंने अपना गुस्सा विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाक़र ग़ालिबाफ़ पर निकाला. ये प्रदर्शन ऐसे समय में हुए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी अधिकारियों ने संकेत दिया कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के मकसद से एक फ्रेमवर्क समझौते पर रविवार तक हस्ताक्षर किए जा सकते हैं.

काली चादर में सड़कों पर उतरी औरतें

हालांकि, ईरानी अधिकारी किसी खास समय-सीमा की पुष्टि करने को लेकर ज़्यादा सतर्क दिखे. AFP के मुताबिक, उत्तर-पूर्वी शहर मशहद में विदेश मंत्रालय के दफ़्तर के बाहर दर्जनों लोग जमा हुए, जब अरागची ने टीवी पर एक इंटरव्यू के दौरान प्रस्तावित समझौते पर चर्चा की. ईरान की फ़ार्स न्यूज़ एजेंसी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में काली चादर पहने महिलाएं लाल और काले झंडे लहराते हुए और विदेश मंत्री के ख़िलाफ़ नारे लगाते हुए दिखीं.

“Death to the dishonorable @araghchi , the capitulator” crowd oppose to the US-Iran negotiation chanted yesterday in Tehran pic.twitter.com/mJrWfParGj — Fazel Hawramy (@FazelHawramy) June 14, 2026

विदेश मंत्री को कहा घुसपैठिया

AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, सुनाई देने वाले नारों में शामिल थे – “अरागची मुर्दाबाद, बेइज्ज़त समझौता करने वाला, “अरागची, शर्म करो, झुकना बंद करो,” और “बेइज्ज़त अरागची मुर्दाबाद, घुसपैठिया.” रॉयटर्स ने भी तेहरान और अन्य जगहों पर समझौते के विरोधियों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों की खबर दी. एजेंसी द्वारा देखे गए वीडियो में प्रदर्शनकारी वाशिंगटन के साथ बातचीत करने के लिए अरागची को दोषी ठहराते हुए दिखे. मशहद के एक निवासी ने रॉयटर्स को बताया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने “समझौता करने वाला मुर्दाबाद” और “समझौता करने वाले, इस्तीफ़ा दो, इस्तीफ़ा दो” जैसे नारे लगाए, जो साफ़ तौर पर अरागची के लिए थे.