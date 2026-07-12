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Iran US Conflict: खाड़ी में फिर जंग के बादल! ईरान ने बंद किया होर्मुज स्ट्रेट, अमेरिका ने भी किया जोरदार पलटवार

Iran US Conflict: ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नेवी ने घोषणा की है कि उसने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है, जो अगली सूचना तक बंद रहेगा. इसमें कहा गया है कि यह बंद तब तक लागू रहेगा जब तक इस इलाके में US का दखल खत्म नहीं हो जाता.

By: Shristi S | Published: July 12, 2026 7:23:10 AM IST

ईरान ने बंद किया होर्मुज स्ट्रेट, अमेरिका ने भी किया जोरदार पलटवार
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US Strike Iran: ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नेवी ने घोषणा की है कि उसने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है, जो अगली सूचना तक बंद रहेगा. इसमें कहा गया है कि यह बंद तब तक लागू रहेगा जब तक इस इलाके में US का दखल खत्म नहीं हो जाता.

यह कदम एक जहाज पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाने के बाद उठाया गया, जिसके बारे में IRGC का दावा है कि वह बिना इजाजत वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था. इसके बाद, US मिलिट्री ने ईरान पर हमला किया.

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घोषणा में क्या कहा गया?

ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, IRGC की घोषणा में कहा गया है कि जब तक इस इलाके में US का दखल खत्म नहीं हो जाता, नेवी किसी भी जहाज को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत नहीं देगी. IRGC ने यह भी चेतावनी दी कि अगर दुश्मन इस फैसले का इस्तेमाल किसी भी गलत कदम के बहाने के तौर पर करता है तो वह इसका कड़ा जवाब देगा.

IRGC की कार्रवाई के जवाब में, US मिलिट्री ने ईरान पर नया हमला किया है. US सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान पर हमलों का एक नया दौर शुरू किया गया है. यह कार्रवाई IRGC की उस घोषणा के जवाब में की जा रही है जिसमें उसने एक जहाज पर हमला किया था और अगली सूचना तक पानी के रास्ते को बंद कर दिया था.

IRGC हमले के बाद जहाज में आग लग गई

सेंट्रल कमांड ने X पर एक पोस्ट में बताया कि ईरान ने साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज M/V गैलेक्सी पर खुलेआम हमला किया था, जो होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहा था. इसमें आगे कहा गया कि एक क्रू मेंबर लापता है और आग और इंजन रूम को हुए काफ़ी नुकसान की वजह से जहाज अपनी यात्रा जारी नहीं रख पा रहा था.

सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में कहा कि ईरान पर ये US हमले कमांडर-इन-चीफ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर किए जा रहे थे. कमर्शियल जहाजों पर पिछले हमलों के बाद, ईरान को MoU का पालन करने का एक और मौका दिया गया था, लेकिन वह फिर से नाकाम रहा. सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमले का मकसद ईरान की उन आम नाविकों और कमर्शियल जहाजों पर हमला करने की क्षमता को कमज़ोर करना था जो स्ट्रेट से आज़ादी से गुजरते हैं.

Tags: iranIran US ConflictUS
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