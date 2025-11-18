Home > विदेश > ईरान ने अपने पुराने सहयोगी भारत को दिया दगा! भारतीय नागरिकों को लेकर लिया बड़ा फैसला; यहां जानें पूरा मामला

ईरान ने अपने पुराने सहयोगी भारत को दिया दगा! भारतीय नागरिकों को लेकर लिया बड़ा फैसला; यहां जानें पूरा मामला

Iran Latest News: भारतीय यात्रियों को बिना वीज़ा के देश में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और उन्हें प्रवेश और पारगमन दोनों के लिए पहले से वीज़ा प्राप्त करना होगा.

By: Shubahm Srivastava | Published: November 18, 2025 1:26:58 AM IST

Iran Ends Visa Free Entry:  ईरान ने घोषणा की है कि वह साधारण पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एकतरफा वीज़ा छूट को निलंबित कर रहा है. 22 नवंबर से, भारतीय यात्रियों को बिना वीज़ा के देश में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और उन्हें प्रवेश और पारगमन दोनों के लिए पहले से वीज़ा प्राप्त करना होगा. पिछली नीति के तहत भारतीय पर्यटकों को विशिष्ट शर्तों के तहत बिना वीज़ा के ईरान जाने की अनुमति थी. 

ईरान जाने के लिए भारतीयों को चाहिए होगा वीज़ा 

यह तेहरान के पर्यटन को बढ़ावा देने और एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा था. इस बदलाव के साथ, साधारण पासपोर्ट रखने वाले प्रत्येक भारतीय नागरिक को अब यात्रा से पहले वैध वीज़ा प्राप्त करना होगा.

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, यात्रियों को उड़ान भरने से पहले अपना ईरानी वीज़ा दिखाना होगा. यह नियम ईरानी हवाई अड्डे से गुज़रने वाले यात्रियों पर भी लागू होता है, क्योंकि अब बिना वीज़ा के पारगमन की अनुमति नहीं होगी.

ईरान – भारतीय पर्यटकों के लिए लोकप्रिय गंतव्य

ईरान भारतीय पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य रहा है, जहाँ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थलों का मिश्रण है. यात्री अक्सर इस्फ़हान और शिराज जैसे शहरों में उनकी वास्तुकला और विरासत के लिए जाते थे, जबकि क़ोम और मशहद जैसे स्थान महत्वपूर्ण तीर्थस्थल बने रहे. कई पर्यटक ईरान के रेगिस्तानी परिदृश्य और पुराने सिल्क रोड मार्गों की ओर भी आकर्षित हुए.

यह देश एक सुविधाजनक पारगमन केंद्र के रूप में भी काम करता रहा है, खासकर यूरोप या मध्य एशिया जाने वाले बजट यात्रियों के लिए. नई वीज़ा आवश्यकता से बड़ी संख्या में यात्रियों की यात्रा योजना में बदलाव आने की उम्मीद है, जो पहले ईरान को एक आसान पारगमन मार्ग के रूप में इस्तेमाल करते थे.

ईरान के फैसले के बाद, भारत ने जारी की एडवाइजरी 

तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि यह फैसला कई घटनाओं के बाद लिया गया है, जिनमें भारतीय नागरिकों को रोजगार या आगे की यात्रा का झूठा वादा करके ईरान लाया गया और बाद में वीज़ा छूट सुविधा का इस्तेमाल करके देश में प्रवेश करने के बाद फिरौती के लिए उनका अपहरण कर लिया गया. 

ईरान सरकार ने अब आगे के दुरुपयोग को रोकने के लिए 22 नवंबर, 2025 से आम भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए इस सुविधा को निलंबित कर दिया है. उस तारीख से, भारतीयों को ईरान में प्रवेश करने या ईरान से होकर आगे की यात्रा करने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होगी. सलाह में सभी भारतीय यात्रियों से सतर्क रहने और ईरान के रास्ते वीज़ा-मुक्त यात्रा या आगे की यात्रा की पेशकश करने वाले एजेंटों से बचने का आग्रह किया गया है.

