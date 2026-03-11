Mojtaba Khamenei Dead or Alive: जिंदा हैं या नहीं, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई आखिर क्यों नहीं आ रहे सामने?

0
Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei Dead or Alive: ईरान को अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई को अपना नया सुप्रीम लीडर चुने करीब 4 दिन हो चुके हैं. लेकिन वह कहां हैं और उन्हें क्यों सुप्रीम लीडर बनाया गया. यह फिलहाल अभी तक राज बना हुआ है. वह सपोटर्स के सामने अभी तक नहीं आए हैं और न ही उन्होंने कोई वीडियो शेयर किया है. उन्होंने या फिर उनके ऑफिस ने कोई लिखा हुआ बयान तक अभी जारी नहीं किया है. जबकि सरकारी मीडिया ने उन्हें इंट्रोड्यूस करने के लिए आर्काइवल फुटेज देखी है.
