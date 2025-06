Israel Iran War: ईरान और इजराइल के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने धार्मिक संदेश के जरिए इजराइल को खुली चेतावनी दे डाली। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पवित्र कुरान की एक आयत शेयर करते हुए उन्होंने कहा, “अल्लाह की मदद और जल्द जीत के साथ।” (कुरान 61:13) “अल्लाह की इच्छा से, इस्लामी राष्ट्र ज़ायोनी शासन पर विजय प्राप्त करेगा।”

इस बयान को इजराइल के खिलाफ युद्ध की सीधी घोषणा और धार्मिक समर्थन से भरा संदेश माना जा रहा है। खामेनेई का यह ट्वीट ऐसे समय में आया है जब इजराइल और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है।

ईरान के उत्तर-पश्चिमी शहर तबरीज़ में मंगलवार को दो बड़े विस्फोट हुए। स्थानीय मीडिया हम मिहान अखबार ने बताया कि दोनों विस्फोट पांच मिनट के अंतराल पर हुए।

ईरानी समाचार एजेंसी मेहर ने पुष्टि की है कि विस्फोट के बाद शहर में घना धुआं देखा गया और तबरीज़ के कुछ इलाकों से विस्फोटों के वीडियो फुटेज भी सामने आए हैं।गौरतलब है कि तबरीज़ में ईरानी वायु सेना का एक बड़ा बेस स्थित है, जिसके कारण इन धमाकों को और भी गंभीर माना जा रहा है।

“Help from Allah and an imminent conquest” (Holy Quran: 61:13).

The Islamic Republic will triumph over the Zionist regime by the will of God. pic.twitter.com/sUZvapaV4G

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 16, 2025