Iran Qasem Soleimani Killed In US Air Strike: अमेरिकी एयर स्ट्राइक में गुरुवार देर रात ईरान के इस्लामिक रिवॉल्युशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कुद्स फोर्स के चीफ कासिम सुलेमानी और ईराक मिलिशिया हशेद अल साबी पैरामिलिट्री फोर्स के डिप्टी चीफ अबु मेहदी अल मुहंदिस समेत 8 प्रमुख लोगों की मौत के बाद बड़ा विवाद गहरा गया है. जहां अमेरिकी राष्ट्रपकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है, वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि इस तरह की आतंकी कार्रवाई के लिए अमेरिका को अंजाम भुगतना होगा. सुलेमानी की मौत के बाद एशिया और मिडल ईस्ट की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है और तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है. जानें डिटेल रिपोर्ट.

नई दिल्ली. Iran Qasem Soleimani Killed In US Air Strike: अमेरिका और ईरान के रिश्ते आज एक घटना के बाद इतने बिगड़ गए हैं जिसका आने वाले समय में काफी बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर इराक की राजधानी स्थित बगदाद एयरपोर्ट पर गुरुवार देर रात अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरानी सेना के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी और ईराक मिलिशिया हशेद अल साबी पैरामिलिट्री फोर्स के डिप्टी चीफ अबु मेहदी अल मुहंदिस समेत 8 प्रमुख लोगों की मौत के बाद मिडल-ईस्ट और एशिया के साथ ही बाकी महादेशों की राजनीति में भी भूचाल आ गया है. बीते मंगलवार को बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी और आज इसका हश्र दिख गया.

अमेरिकी की कासिम सुलेमानी पर लंबे समय से नजर थी और यूएस ने सुलेमानी को बैन कर रखा था. कासिम सुलेमानी ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खोमैनी के करीबी थे और ईरान की स्पेशल आर्मी रिवॉल्यूशनरी गार्ड की कुद्स आर्मी के चीफ थे.

अमेरिका ने कुद्स आर्मी को आतंकी संगठन बताते हुए बैन कर रखा था. अमेरिका के मुताबिक, कुद्स फोर्स इराकी और अमेरिकी सेना की हत्या का जिम्मेदार है और अमेरिका के खिलाफ लगातार कार्रवाई में शामिल रहा है.

The White House: At the direction of the President, the U.S. military has taken decisive defensive action to protect U.S. personnel abroad by killing Qasem Soleimani, the head of the Iranian Revolutionary Guard Corps-Quds Force, a US-designated Foreign Terrorist Organization. pic.twitter.com/KPpCpEk2JO — ANI (@ANI) January 3, 2020

बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिकी ड्रोन द्वारा गिराए बम में कासिम सुलेमानी के साथ ही इराकी मिलिशिया डिप्टी कमांडर भी मारा गया. मिलिशिया को ईरान का समर्थन हासिल है और वह इराकी सेना का दुश्मन माना जाता है.

Iran Foreign Minister Javad Zarif: US' act of international terrorism,assassinating General Soleimani—the most effective force fighting Daesh (ISIS),Al Nusrah,Al Qaeda,is extremely dangerous & foolish escalation. US bears responsibility for all consequences of rogue adventurism pic.twitter.com/lMy5xgSS4t — ANI (@ANI) January 3, 2020

अमेरिकी कार्रवाई में सुलेमानी के मारे जाने के बाद ईरान में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, वहीं इराक में जश्न का माहौल है. वहीं ईरान के इस्लामिक रिवॉल्युशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के पूर्व प्रमुख ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह कासिम सुलेमानी की मौत का करारा जवाब देंगे.

Iran terms US act of killing of Soleimani an 'extremely dangerous, foolish escalation' Read @ANI Story | https://t.co/1Bd65yu5Dy pic.twitter.com/rYtJnAxGix — ANI Digital (@ani_digital) January 3, 2020

उल्लेखनीय है कि अमेरिका और ईरान के बीच विवाद से एशिया और मिडल ईस्ट में अस्थिरता का माहौल बना रहता है. ऐसे में आज कासिम सुलेमानी की कार पर एयर स्ट्राइक के बाद तो हालात और बदतर हो गए हैं. न्यूक्लियर अटैक का साया फिर से मंडराने लगा है और एशियाई बाजार में तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है.

Oil prices jump in Asian trading market following Soleimani's death Read @ANI Story | https://t.co/IVH7GVG3pN pic.twitter.com/UAmfW5mlqy — ANI Digital (@ani_digital) January 3, 2020

सुलेमानी की हत्या की आलोचना करते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका पर आतंकी कार्रवाई का आरोप लगाया है. साथ ही कहा कि इस घटना की प्रतिक्रिया के लिए यूएस ही जिम्मेदार होगा.

Iran summons Swiss envoy, who represents the USA in Iran, over General Soleimani killing: AFP news agency https://t.co/GT7tQFjnZx — ANI (@ANI) January 3, 2020

