Iran protest: क्या ईरान में हो गईं 2 हजार मौतें? इंटरनेट ब्लैकआउट ने बढ़ाई टेंशन, ट्रंप भी वॉर के लिए तैयार

Iran Conflict: ईरान में खामनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है. ईरान में जलती इस आग में लगभग 500 से अधिक मौते हो चुकी हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरान में चल रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर कड़ी कार्रवाई ने स्थिति को बहुत ज़्यादा खराब कर दिया है. इतना ही नहीं बल्कि इस स्थति में इंटरनेट सुविधा भी बंद कर दी गई है. ईरान के लोगों को काफी तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं. आज हम आपको बताएंगे कि ईरान में क्या स्थति बनी हुई है. साथ ही ये भी बताएंगे कि इसमें ट्रंप का क्या अगला कदम होने वाला है.

500 से ज्यादा लोगों की मौत

आपकी जानकारी के लिए बताए दें कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक, सरकार की क्रूर कार्रवाई में कम से कम 538 लोग मारे गए हैं, और डर है कि असली संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दो हफ़्तों में 10,600 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है. इतना ही नहीं, आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि, ये आंकड़े अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी ने जारी किए हैं, जो ईरान के अंदर अपने नेटवर्क के ज़रिए जानकारी वेरिफ़ाई करती है.

इंटरनेट की सुविधा भी बंद

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरानी सरकार ने अभी तक नेशनल लेवल पर किसी भी आधिकारिक मौत के आंकड़े की पुष्टि नहीं की है. इतना ही नहीं बल्कि यहाँ इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है जिसके बाद इंटरनेशनल फोन कॉल पर पाबंदियों की वजह से इंडिपेंडेंट एजेंसियों के लिए हालात का जायजा लेना बहुत मुश्किल हो गया है. एसोसिएटेड प्रेस ने भी कहा है कि वो मौतों की संख्या को स्वतंत्र रूप से वेरिफाई नहीं कर पाया है.

छिपाए जा रहे मौतों के आकड़े

इंटरनेट बंदी और सूचना नियंत्रण की वजह से ही अधिकार समूहों को डर है कि सुरक्षा एजेंसियों के कट्टरपंथी धड़े और अधिक सख्ती अपना सकते हैं.इतना ही नहीं उन्हें ये भी शक है कि असल मौतों के आकड़े छुपाए जा रहे हैं. इसके बावजूद रविवार को तेहरान और ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट्स से साफ है कि विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा. हैरान कर देने वाली बात ये है कि कुछ रिपोर्ट में हत्याओं की संख्या 2000 से अधिक होने का दावा भी किया जा रहा है.

क्या डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हमले की तैयारी?

इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जनता का समर्थन कर रहे हैं और लगातार ईरान की सरकार को धमकी दे रहे हैं. जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सोशल मीडिया पर लिखा कि “ईरान आज़ादी की ओर बढ़ रहा है, शायद पहले से कहीं ज़्यादा.” उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका मदद के लिए तैयार है. व्हाइट हाउस के करीबी सूत्रों के मुताबिक, ट्रंप और उनकी नेशनल सिक्योरिटी टीम साइबर हमलों से लेकर मिलिट्री एक्शन तक के ऑप्शन पर विचार कर रही है, हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल फैसला नहीं लिया गया है.

