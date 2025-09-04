Home > विदेश > बस बनने ही वाला था परमाणु बम, तभी नेतन्याहू ने कर दिया ईरान पर हमला, UN ने किया हैरान करने वाला खुलासा

बस बनने ही वाला था परमाणु बम, तभी नेतन्याहू ने कर दिया ईरान पर हमला, UN ने किया हैरान करने वाला खुलासा

Iran: संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA ने अपने रिपोर्ट में ईरान के परमाणु बम बनाने को लेकर बड़ा खुलासा किया है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: September 4, 2025 10:14:04 IST

Iran Nuclear Program
Iran Nuclear Program

Iran Nuclear Program: ईरान परमाणु बम बनाने से बस एक कदम दूर था..यह बड़ा दावा संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA ने किया है। रिपोर्ट के अनुसार, 13 जून को इज़राइली सैन्य हमले (Israeli military strikes) से ठीक पहले, ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम (Enriched Uranium) के भंडार को हथियार-स्तर के बेहद करीब तक बढ़ा लिया था।

परमाणु बम बनाने से कितनी दूर था ईरान

वियना स्थित IAEA की रिपोर्ट के अनुसार 13 जून तक ईरान के पास 60% तक संवर्धित 440.9 किलोग्राम यूरेनियम था। यह मई की तुलना में लगभग 32.3 किलोग्राम अधिक है। एजेंसी का यह दावा इसलिए बड़ा है क्योंकि परमाणु हथियार (Nuclear weapons) बनाने के लिए 90% तक संवर्द्धन आवश्यक है और 60% का स्तर उससे बस एक छोटा सा कदम दूर है।

कैसे हुआ खुलासा ? 

एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये आँकड़े ईरान द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों, 17 मई से 12 जून के बीच एजेंसी की जांच और पुराने अभियानों के आधार पर तैयार किए गए अनुमानों पर आधारित हैं। आईएईए का यह भी कहना है कि जून में इज़राइल और अमेरिका द्वारा की गई बमबारी के बाद, प्रभावित परमाणु स्थलों पर निरीक्षण अभी तक फिर से शुरू नहीं किया गया है। युद्ध के बाद, केवल बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो रूस की तकनीकी मदद से चल रहा है, का ही निरीक्षण किया जा सका है।

आईएईए प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निरीक्षण की पूर्ण बहाली के लिए तकनीकी व्यवस्थाएँ तुरंत पूरी की जानी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि युद्ध के दौरान सुरक्षा कारणों से निरीक्षकों की वापसी आवश्यक थी, लेकिन उसके बाद ईरान द्वारा सहयोग बंद करना गंभीर और खेदजनक है।

Donald Trump: क्या अमेरिका को जल्द मिलेगा नया राष्ट्रपति? रात में खत्म होगा सस्पेंस, 35 करोड़ अमेरिकियों में मची खलबली

IAEA ने दी चेतावनी

आईएईए का कहना है कि 13 जून के बाद से, वह यह जांचने के लिए कोई क्षेत्रीय गतिविधि नहीं कर पाया है कि ईरान के भंडार में कितना बदलाव आया है। एजेंसी के अनुसार, 60% संवर्धित यूरेनियम का मात्र 42 किलोग्राम, यदि इसे 90% तक बढ़ाया जाए, तो परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। आईएईए ने चेतावनी दी कि ईरान के खतरनाक भंडार का दो महीने से अधिक समय से कोई स्वतंत्र निरीक्षण नहीं हुआ है, और स्थिति गंभीर चिंता का विषय है।

किम जोंग के इस्तेमाल किए हुए ग्लास से लेकर उनके मल तक, सब अपने साथ उठा ले गए सुरक्षाकर्मी, पीछे की वजह जान ठनक जाएगा…

Tags: IAEA reportIran increased uraniumIran Nuclear Programisraeli attack
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
बस बनने ही वाला था परमाणु बम, तभी नेतन्याहू ने कर दिया ईरान पर हमला, UN ने किया हैरान करने वाला खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बस बनने ही वाला था परमाणु बम, तभी नेतन्याहू ने कर दिया ईरान पर हमला, UN ने किया हैरान करने वाला खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बस बनने ही वाला था परमाणु बम, तभी नेतन्याहू ने कर दिया ईरान पर हमला, UN ने किया हैरान करने वाला खुलासा
बस बनने ही वाला था परमाणु बम, तभी नेतन्याहू ने कर दिया ईरान पर हमला, UN ने किया हैरान करने वाला खुलासा
बस बनने ही वाला था परमाणु बम, तभी नेतन्याहू ने कर दिया ईरान पर हमला, UN ने किया हैरान करने वाला खुलासा
बस बनने ही वाला था परमाणु बम, तभी नेतन्याहू ने कर दिया ईरान पर हमला, UN ने किया हैरान करने वाला खुलासा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?