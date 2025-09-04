बस बनने ही वाला था परमाणु बम, तभी नेतन्याहू ने कर दिया ईरान पर हमला, UN ने किया हैरान करने वाला खुलासा

Iran Nuclear Program: ईरान परमाणु बम बनाने से बस एक कदम दूर था..यह बड़ा दावा संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA ने किया है। रिपोर्ट के अनुसार, 13 जून को इज़राइली सैन्य हमले (Israeli military strikes) से ठीक पहले, ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम (Enriched Uranium) के भंडार को हथियार-स्तर के बेहद करीब तक बढ़ा लिया था।

परमाणु बम बनाने से कितनी दूर था ईरान

वियना स्थित IAEA की रिपोर्ट के अनुसार 13 जून तक ईरान के पास 60% तक संवर्धित 440.9 किलोग्राम यूरेनियम था। यह मई की तुलना में लगभग 32.3 किलोग्राम अधिक है। एजेंसी का यह दावा इसलिए बड़ा है क्योंकि परमाणु हथियार (Nuclear weapons) बनाने के लिए 90% तक संवर्द्धन आवश्यक है और 60% का स्तर उससे बस एक छोटा सा कदम दूर है।

कैसे हुआ खुलासा ?

एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये आँकड़े ईरान द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों, 17 मई से 12 जून के बीच एजेंसी की जांच और पुराने अभियानों के आधार पर तैयार किए गए अनुमानों पर आधारित हैं। आईएईए का यह भी कहना है कि जून में इज़राइल और अमेरिका द्वारा की गई बमबारी के बाद, प्रभावित परमाणु स्थलों पर निरीक्षण अभी तक फिर से शुरू नहीं किया गया है। युद्ध के बाद, केवल बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो रूस की तकनीकी मदद से चल रहा है, का ही निरीक्षण किया जा सका है।

आईएईए प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निरीक्षण की पूर्ण बहाली के लिए तकनीकी व्यवस्थाएँ तुरंत पूरी की जानी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि युद्ध के दौरान सुरक्षा कारणों से निरीक्षकों की वापसी आवश्यक थी, लेकिन उसके बाद ईरान द्वारा सहयोग बंद करना गंभीर और खेदजनक है।

IAEA ने दी चेतावनी

आईएईए का कहना है कि 13 जून के बाद से, वह यह जांचने के लिए कोई क्षेत्रीय गतिविधि नहीं कर पाया है कि ईरान के भंडार में कितना बदलाव आया है। एजेंसी के अनुसार, 60% संवर्धित यूरेनियम का मात्र 42 किलोग्राम, यदि इसे 90% तक बढ़ाया जाए, तो परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। आईएईए ने चेतावनी दी कि ईरान के खतरनाक भंडार का दो महीने से अधिक समय से कोई स्वतंत्र निरीक्षण नहीं हुआ है, और स्थिति गंभीर चिंता का विषय है।