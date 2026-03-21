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Natanz nuclear plant: ईरान के नतान्ज़ परमाणु संयंत्र पर हमला, आईएईए को दी रिपोर्ट, रेडिएशन लेवल पर आई बड़ी अपडेट

Iran Natanz nuclear plant: ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को जानकारी दी है कि उसके नतान्ज़ परमाणु संयंत्र पर हमला हुआ है. हालांकि, प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर विकिरण स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है. आईएईए इस घटना की जांच कर रहा है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

By: Ranjana Sharma | Published: March 21, 2026 8:17:18 PM IST

Natanz nuclear plant: ईरान के नतान्ज़ परमाणु संयंत्र पर हमला, आईएईए को दी रिपोर्ट, रेडिएशन लेवल पर आई बड़ी अपडेट


Iran Natanz nuclear plant: ईरान ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को सूचित किया है कि उसके नतान्ज़ परमाणु संयंत्र पर हमला हुआ है. नतान्ज़ परमाणु संयंत्र ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों में से एक है और यहां यूरेनियम संवर्धन का काम होता है. इस संयंत्र पर किसी भी तरह का हमला क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है.

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ईरान ने आईएईए को दी यह रिपोर्ट 

ईरान ने आईएईए को दी गई अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा है कि हमले के बाद संयंत्र के बाहर विकिरण स्तर में किसी भी तरह की बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है. यह जानकारी राहत देने वाली मानी जा रही है, क्योंकि किसी भी परमाणु सुविधा पर हमले के बाद रेडिएशन रिसाव का खतरा सबसे बड़ा होता है.

आईएईए कर रहा है जांच

आईएईए ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि वह ईरान द्वारा दी गई जानकारी की जांच कर रहा है. एजेंसी की ओर से फिलहाल कोई अंतिम निष्कर्ष जारी नहीं किया गया है, लेकिन स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है.

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क्षेत्रीय तनाव के बीच बढ़ी चिंता

मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और संघर्ष के बीच इस तरह की घटना ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि परमाणु स्थलों पर हमलों की घटनाएं बढ़ती हैं तो इससे बड़े स्तर पर अस्थिरता पैदा हो सकती है.

सुरक्षा और निगरानी 

नतान्ज़ जैसे संवेदनशील परमाणु संयंत्र पर हमला सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े करता है. हालांकि, ईरान का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ है. फिलहाल पूरी दुनिया की नजर आईएईए की जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे इस घटना की सच्चाई और इसके प्रभावों का स्पष्ट आकलन हो सकेगा.

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Tags: IAEAnuclear attack
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