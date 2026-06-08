Home > विदेश > क्या होने वाला है कुछ बड़ा? इजराइल में इस मुस्लिम देश ने मचाई तबाही; मीडिल ईस्ट में मचा हड़कंप

क्या होने वाला है कुछ बड़ा? इजराइल में इस मुस्लिम देश ने मचाई तबाही; मीडिल ईस्ट में मचा हड़कंप

Israel Iran War: इज़राइल के कई हिस्सों में सायरन बजने लगे जिससे लाखों लोग शेल्टर में चले गए. इज़राइली मिलिट्री ने कहा कि उसने मिसाइलों को रोक लिया हालांकि देश के नॉर्थ में कई धमाके सुने गए. एक घंटे के अंदर मिलिट्री ने लोगों को बताया कि वे सुरक्षित इलाकों से जा सकते हैं.

By: Divyanshi Singh | Published: June 8, 2026 2:05:16 PM IST

इजरायल इरान जंग
इजरायल इरान जंग


Israel Iran War: मिडिल ईस्ट में लड़ाई एक बार फिर बढ़ गई जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागीं. 8 अप्रैल को सीज़फ़ायर लागू होने के बाद यह पहली बार है जब तनाव बढ़ा है. मिसाइलों के ज़मीन पर गिरने पर रात में आसमान में रोशनी की कई चमकीली किरणें दिखाई दीं. इज़राइल के कई हिस्सों में सायरन बजने लगे जिससे लाखों लोग शेल्टर में चले गए. इज़राइली मिलिट्री ने कहा कि उसने मिसाइलों को रोक लिया हालांकि देश के नॉर्थ में कई धमाके सुने गए. एक घंटे के अंदर मिलिट्री ने लोगों को बताया कि वे सुरक्षित इलाकों से जा सकते हैं.

जवाबी कार्रवाई में इजराइली एयर फ़ोर्स ने वेस्टर्न और सेंट्रल ईरान में ईरानी सरकार के मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए, यह ऑपरेशन मिलिट्री इंटेलिजेंस की गाइडेंस में हुआ. इजराइली मिलिट्री के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने पहले कहा था, “ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है.” मिलिट्री के चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़, लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर ने कहा कि “ऑर्डर मिलते ही वह दुश्मन पर पक्के इरादे से हमला करेगा”. ईरान के स्टेट ब्रॉडकास्टर ने मिसाइल लॉन्च की पुष्टि की, जबकि अधिकारियों ने इज़राइल के संभावित जवाब की उम्मीद में वेस्टर्न एयरस्पेस बंद कर दिया. यह हमला तब हुआ जब तेहरान ने दिन में पहले बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर इज़राइल के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी.

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ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने लेबनान और ईरान के तट और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास के जहाजों पर हुए हमलों का जिक्र करते हुए कहा, “अगर हमले की ये घटनाएं दोहराई जाती हैं, तो जवाब का दायरा बड़ा होगा और इसमें पूरे इलाके के सभी अमेरिकी और ज़ायोनी टारगेट शामिल होंगे.” इज़राइल ने कहा कि ईरानी मिसाइल लॉन्च होने से पहले ईरान के सपोर्ट वाले हिज़्बुल्लाह ने उत्तरी इज़राइल की ओर फायरिंग की थी. देश ने यह भी चेतावनी दी है कि बेरूत पर कोई भी हमला पूरे मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर युद्ध को फिर से भड़का सकता है.

ट्रंप ने संयम बरतने की अपील की

उसी समय अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने और ज़्यादा तनाव को रोकने की कोशिश की. इज़राइल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर, कान ने बताया कि ट्रंप को नहीं लगता कि इज़राइल को और जवाब देने की ज़रूरत है. अमेरिकी प्रेसिडेंट ने फाइनेंशियल टाइम्स को यह भी बताया, “मैं सारे फैसले लेता हूं. वह (नेतन्याहू) फैसले नहीं लेते.”

कोई सेंक्शन में राहत नहीं, एसेट अनफ्रीजिंग या लेबनान में बातचीत नहीं’: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान डील के लिए शर्तें रखीं. एक सीनियर US अधिकारी ने कहा कि मिसाइल हमले के बाद ट्रंप ने इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और उनसे तुरंत जवाबी कार्रवाई न करने की अपील की. ​​नाम न बताने की शर्त पर अधिकारी ने कहा कि ट्रंप का मानना ​​है कि उन्होंने नेतन्याहू को इंतज़ार करने के लिए मना लिया है. अधिकारी ने कहा कि ट्रंप ने “बीबी को कुछ समय के लिए रोक लिया”.

Tags: israel iran war
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