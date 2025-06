Iran-Israel War : ईरान में हाईवे पर लगा कारों का लंबा जाम, खामेनेई पर नहीं रहा अब भरोसा, तेहरान छोड़ इस देश में जा रहे लोग

Iran-Israel War : मीडिल ईस्ट की दो बड़ी सैन्य ताकत ईरान और इजराइल के बीच इस वक्त इतिहास का सबसे भीषण टकराव चल रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर ड्रोन्स और मिसाइलों से बारिश कर रहे हैं। ताजा हालातों को देखते हुए इजराइल का पलड़ा ज्यादा भारी माना जा रहा है।

इजरायल की तरफ से की गई स्ट्राइक से तेहरान को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा उसके कई बड़े सैन्य अधिकारी भी इन हमलों में मारे गए हैं।

ऐसे में लोग अब डर के मारे ईरान छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कई लोग देश के उत्तरी ग्रामीण इलाकों में भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते सड़कों पर भारी ट्रैफिक के कारण जाम लग गया है।

ईरान की राजधानी तेहरान में बढ़ते खतरे को देखते हुए नागरिकों ने शहर छोड़ना शुरू कर दिया है। इजरायल के लगातार हमलों की वजह से ईरान के सैन्य ढांचे और परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। लगातार हो रही बमबारी, मौतें और घायल लोगों की कराहों ने शहर का माहौल डरावना बना दिया है। युद्ध का अभी कोई अंत नहीं दिख रहा है, इसलिए लोगों ने देश छोड़कर भागना शुरू कर दिया है।

एक आम तेहरानी नागरिक ने सीएनएन से कहा कि मैं अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मैं अपने छोटे बच्चों को इस हालत में नहीं रख सकता। मुझे उम्मीद है कि अमेरिका हस्तक्षेप करेगा और दोनों देशों के बीच चल रहे हमलों को रोकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि ईरानी शासन के कई अधिकारी उच्च मध्यम वर्ग के इलाकों में रहते हैं, जिसकी वजह से आम नागरिक खतरे में हैं।

#Iran: long lines of traffic being reported on the roads exiting #Tehran as many residents are fleeing the city, fearing further Israeli bombardments. pic.twitter.com/rTdl8uTWKG

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 15, 2025