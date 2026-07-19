अमेरिका से कैसे लड़ेगा ईरान? घर में ही शुरू हुई अंदरूनी कलह; तख्तापलट की सुगबुगाहट तेज

Iran Unrest: अमेरिका के साथ चल रहे टकराव के बीच ईरान में अंदरूनी कलह भी शुरू हो गई है. सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद देश में तनाव इतना बढ़ गया है कि तख्तापलट का डर जताया जा रहा है. कट्टरपंथी गुट अमेरिका के साथ युद्धविराम को लेकर इतने नाराज हैं कि वे खुलेआम राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन और बड़े राजनयिकों के खिलाफ हो गए हैं. राष्ट्रपति को तो एक धार्मिक सभा में ‘गला काटने’ की सार्वजनिक धमकी तक मिली है.

CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक, तेहरान में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान माहौल शोक का नहीं, बल्कि हिंसा और राजनीतिक गुस्से से भरा हुआ था.

राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन

काले कपड़े पहने हज़ारों प्रदर्शनकारियों और कट्टरपंथियों ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी और साथ ही मौजूद राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन को निशाना बनाया. भीड़ ने राष्ट्रपति के ठीक सामने नारे लगाए कि समझौता करने वालों की मौत हो. इस विवाद के केंद्र में एक ऐसी थ्योरी है जो ईरान के कट्टरपंथी गुटों के बीच तेजी से फैल रही है. अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना गया था. हालांकि, मोजतव काफी समय से सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह गायब हैं.

यह भी पढ़ें – चीन ने चुराई 220 मिलियन अमेरिकियों की बेहद खास चीज, ट्रंप के खुलासे के बाद मचा हड़कंप

सुप्रीम लीडर को लेकर लोगों में खौफ

मोजतबा न तो देश को संबोधित कर रहे हैं और न ही सार्वजनिक रूप से कहीं दिख रहे हैं. ऐसे में कुछ लोगों का मानना ​​है कि उन्हें अपनी जान का डर है, जबकि कुछ का अंदाजा है कि वे शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं. इस रहस्यमयी गैर-मौजूदगी के बीच कट्टरपंथियों का आरोप है कि जो नेता अभी दुनिया के सामने दिख रहे हैं- जैसे राष्ट्रपति पेजेशकियन, मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेरी ग़ालिबाफ़ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची वे देश के भीतर गुप्त रूप से तख्तापलट की साजिश रच रहे हैं.

राष्ट्रपति को मिल रही जान से मारने की धमकियां

ईरान के भीतर यह आंतरिक संघर्ष इस कदर हिंसक हो चुका है कि राष्ट्रपति को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. शासन के करीबी और एक धार्मिक नेता मोहम्मद अली बख्शी ने एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान को सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट अगर सर्वोच्च नेता की शर्तें पूरी नहीं हुईं तो याद रखना कि हमारे हाथ में ब्लेड होगी और तुम्हारा गला होगा. हम तुम्हारी जिंदगी नरक बना देंगे.

यह भी पढ़ें – अमेरिका का नया ‘टैरिफ बम’! रूस से तेल खरीदने पर भारत-चीन को लग सकता है 100 प्रतिशत झटका?