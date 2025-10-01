कम बजट में विदेशी यात्रा: ईरान है बेहतरीन डेस्टिनेशन
कम बजट में एक खूबसूरत विदेशी यात्रा (Beautiful Foreign Trip) का अनुभव लेना चाहते हैं तो ईरान (Iran) आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन (Perfect Destinaton) है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 1, 2025 2:25:10 PM IST

Iran is the best destination: क्या आप कम बजट में एक खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध विदेशी यात्रा का अनुभव लेना चाहते हैं तो ईरान (Iran) आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है. यहां आपको भारत की करेंसी का दबदबा देखने को मिलेगा.

यात्रा का बजट और अनुभव

ईरान एक ऐसा देश है जहां, भारतीय करेंसी (INR) की वैल्यू काफी ज्यादा है. इसका सीधा मतलब है कि भारत से सिर्फ 10 हजार रुपए लेकर जाने पर वहां की लोकल वैल्यू के मुताबिक यह लगभग 50 हजार के बराबर का अनुभव दे सकता है. यानी, आपको कम खर्च में ज्यादा मस्ती और अनुभव देखना को मिलेगा.

ईरान में बेहतरीन सुविधाएं

ईरान में लगभग हर चीज़ बजट-फ्रेंडली है, जिससे आपकी यात्रा का खर्च बहुत ही कम हो सकता है. बात करें यहां के खान-पान की तो, खाने-पीने की चीज़ें बेहद सस्ती हैं, स्ट्रीट फूड से लेकर लोकल रेस्टोरेंट तक, आपका बजट आसानी से कई गुना बढ़ सकता है.

लोकल ट्रांसपोर्ट: 

ईरान की लोकल ट्रांसपोर्ट, जैसे बस, मेट्रो और टैक्सी भी काफी जयादा सस्ती है, जिससे शहरों के बीच सफर करना बेहद ही आसान और किफायती हो जाता है 

रह-सहन की जगह: 

सर्दियों और गर्मियों दोनों में यहां का मौसम घूमने के लिए काफी बढ़िया है, और आप कम खर्च में होटलों और गेस्ट हाउस में ठहरकर लंबी यात्रा का बेहद ही अराम से मजा ले सकते हैं

शॉपिंग करने का तरीका:

शॉपिंग के मामले में भी ईरान काफी सस्ता माना जाता है. आपको यहां पर हैंडमेड कारपेट, पारंपरिक पोशाकें और लोकल क्राफ्ट्स बहुत ही कम कीमत में आसानी से खरीद सकते हैं. 

कला और संस्कृति का स्वर्ग:

कला और ऐतिहासिक धरोहरों के शौकीन लोगों के लिए ईरान किसी स्वर्ग से कम नहीं माना जाता है, यहां की व्य मस्जिदें, प्राचीन पैलेस और ऐतिहासिक बाज़ार आपको ईरान के समृद्ध इतिहास और संस्कृति में देखने को मिलेगा. फोटोग्राफी और ब्लॉगिंग के लिए, ईरान के गली-मोहल्ले और ऐतिहासिक स्थलों में ढेरों खूबसूरत जगह है जहां पर आप जाकर इन सुंदर जगहों का आनंद उठा सकते हैं. यहां का हर कोना आपके इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए बेहद ही परफेक्ट है. 

अगर आप विदेशी यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो ईरान आपको कम बजट में शानदार संस्कृति, भोजन और खरीदारी का अनुभव देने का सही मौका है. 

