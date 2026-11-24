Iran Hijab Rules | Parastoo Ahmadi: ईरान में लंबे समय से हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है. वहीं अब ईरान से हिजाब न पहनने को लेकर एक और खौफनाक मामला सामने आ रहा है. ईरानी सिंगर परस्तू अहमदी को सोमवार को एक परफॉर्मेंस के लिए 74 कोड़े मारे गए, जिसमें वो हिजाब के बिना आईं थीं. IHRNGO ने X पर नीली के हवाले से कहा कि उनकी कॉन्सर्ट टीम के चार सदस्यों को भी 74-74 कोड़े मारे गए. अहमदी, कॉन्सर्ट ऑर्गनाइज़र मोहसेन लश्करी और म्यूज़िशियन सोहिल फागीह-नासिरी, अमीन ताहेरी और आमिर-अली पिरनिया के खिलाफ क़ोम प्रॉसिक्यूटर ऑफिस की सेंटेंस एनफोर्समेंट यूनिट ने ये सज़ाएँ सुनाईं.

मर्दों संग कर रहीं थीं कॉन्सर्ट

ये केस अहमदी के “कारवांसेराई कॉन्सर्ट” के ऑनलाइन रिलीज़ के बाद हुआ, जिसे दिसंबर 2024 में क़ोम के पास ऐतिहासिक देर-ए-गाचिन कारवांसेराई में फ़िल्माया गया था. क़ोम एक शिया पवित्र शहर है जहाँ कई इस्लामी मदरसे हैं और इसे धार्मिक कट्टरता का गढ़ माना जाता है. परफ़ॉर्मेंस के एक वीडियो में, जिसमें कोई लाइव ऑडियंस नहीं थी, अहमदी को पुरुष म्यूज़िशियन के साथ गाते हुए दिखाया गया था. उन्होंने ईरान के ज़रूरी हिजाब नियमों को तोड़ते हुए एक लंबी काली स्लीवलेस ड्रेस पहनी थी और उनके बाल खुले थे.

कॉन्सर्ट जायज लेकिन बिना हिजाब के नहीं

IHRNGO के डायरेक्टर महमूद अमीरी-मोगद्दाम ने CNN को इस बात की जानकारी दी है कि अहमदी के कपड़े सज़ा में एक अहम वजह थे, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रॉसिक्यूशन ने उनके पब्लिक में गाने और, ज़्यादा बड़े पैमाने पर, ईरानी अधिकारियों को उनकी चुनौती से भी जुड़ा था. वीडियो रिलीज़ होने के कुछ ही समय बाद, ईरान की न्यायपालिका से जुड़ी मिज़ान न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि अधिकारियों ने अहमदी और प्रोडक्शन टीम के सदस्यों के खिलाफ़ एक “गैर-कानूनी कॉन्सर्ट” के लिए केस शुरू किया है. उसने कहा कि यह परफॉर्मेंस देश के “कानूनी और धार्मिक स्टैंडर्ड” के हिसाब से नहीं थी.

एक कोर्ट ने पांचों को अश्लील और गलत ऑनलाइन कंटेंट के प्रोडक्शन और फैलाव के ज़रिए “पब्लिक डिसेंसी को ठेस पहुंचाने” का दोषी ठहराया. कोड़े मारने के अलावा, उन पर दो साल के लिए आर्टिस्टिक और म्यूज़िकल एक्टिविटी और विदेश यात्रा पर बैन लगाया गया. एक अपील कोर्ट ने सितंबर में इस फैसले को बरकरार रखा.

आखिर क्या है कोड़े मारने वाला कानून

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इरान के इस्लामिक पीनल कोड के आर्टिकल 638 में पब्लिक मोरैलिटी और धार्मिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े अपराधों के लिए सज़ा का प्रावधान है. इस सेक्शन के तहत, पब्लिक में ऐसे काम करने पर जिन्हें पाप माना जाता है या जो पब्लिक तमीज़ के खिलाफ हैं, 10 दिन से दो महीने तक की जेल या ज़्यादा से ज़्यादा 74 कोड़े लग सकते हैं. इसी सेक्शन के एक नियम में इस्लामिक हिजाब के बिना पब्लिक में दिखने वाली महिलाओं के लिए भी सज़ा का ज़िक्र है.

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