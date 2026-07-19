विदेश मंत्री के सिर कलम करने की धमकी! अब ईरान में होगा तख्तापलट; खौल रहा है अपनों का खून

Iran News: अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम हो चुका है. लेकिन ईरान के मुश्किलें अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है. ईरान अब अपने ही देश में राजनीतिक संकट से जूझता नजर आ रहा है. देश के कुछ कट्टरपंथी गुटों ने राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और अमेरिकी वार्ता में शामिल होने वाली सभी नेताओं का तख्तापलट करने का फैसला ले लिया है. उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के साथ समझौता कर सरकार ने इस्लामिक क्रांति के मूल सिद्धांतों से समझौता किया है.

सरकार ने खुलकर जताया विरोध

CNN की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के समय ये नाराजगी भी खुलकर देखने को मिली थी. उस दौरान ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान के खिलाफ लोगों ने ‘समझौतावादी मुर्दाबाद’ जैसे नारे लगाए थे. वहीं विदेश मंत्री अब्बास अराघची को देशद्रोही कहते हुए पथराव तक किया था. बता दें कि, अराघची ने ही अमेरिका के साथ सीजफायर को लेकर बातचीत की थी. उन से इसी बात को लेकर नाराज हुए लोगों ने खामेनेई की शव यात्रा के दौरान उन्हें ‘गद्दार’ और ‘बिकाऊ’ कहते हुए पत्थरों से निशाना लगाया. जिसके बाद उन्हें शव यात्रा से जान बचाकर भागना पड़ा. वहीं राष्ट्रपति पेजेशकियान के सामने ‘समझौतावादी मुर्दाबाद’ के नारे लगाए गए.

राष्ट्रपति को दी जान से मारने की धमकी

बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि कट्टरपंथी धार्मिक गायक मोहम्मद अली बख्शी ने अपनी एक जनसभा में राष्ट्रपति को जान से मारने तक की धमकी दे दी. उन्होंने कहा कि ‘मिस्टर प्रेसिडेंट अगर सर्वोच्च नेता की शर्तें पूरी नहीं की, तो अब हमारे हाथों में ब्लेड होगा और आपका गला. हम आपकी जिंदगी नरक बना देंगे.’

सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने अब तक नहीं दिया संबोधन

ईरान के इस अंदरूनी कलह को देखते हुए केंद्र में फिलहाल नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई फिलहाल गैर मौजूद हैं. उन्होंने अब तक अपने पिता के जाने के बाद अभी तक देश के नाम एक भी संबोधन नहीं किया है. आशंका है कि वह अपनी जान के डर से छिपे हुए हैं. कट्टरपंथी गुट ‘जेभ-ए-पायदारी’ ने आरोप लगाया है कि नए सर्वोच्च नेता की गैर-मौजूदगी का फायदा उठाकर राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और मुख्य वार्ताकार गालिबफ सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं. गुट ने इसे राजनीतिक तख्तापलट की साजिश बताया है. कट्टरपंथी सांसद महमूद नबावियान ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ईरान में कोई तख्तापलट होने वाला है.

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क्या होगा तख्तापलट?

ईरान के युद्धकालीन नेताओं के मुताबिक, कट्टरपंथी गुटों को देश की सुरक्षा और अमेरिका के साथ चल रही रणनीतिक बातचीत के लिए खतरा माना जा रहा है. इसी वजह से संसद अध्यक्ष गालिबफ ने ऐसे नेताओं को सत्ता के अहम पदों से दूर करना शुरू कर दिया है. तख्तापलट की बात उठाने वाले कट्टरपंथी सांसद महमूद नबावियान को संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति से हटा दिया गया है. आरोप है कि उन्होंने पिछले महीने अमेरिका के साथ बातचीत से जुड़े गोपनीय दस्तावेज मीडिया में जारी किए थे, जिससे सीजफायर प्रक्रिया को नुकसान पहुंचने की आशंका थी.

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