इजरायल-US से ईरान का बदला शुरू…मोसाद के लिए जासूसी करने वाले को दी रूह कपाने वाली सजा, जाने लिस्ट में है अब किसकी बारी?

Israel Iran War : ईरान ने सोमवार को एक ऐसे व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया, जो इजरायली खुफिया सेवा के लिए जासूसी करने का दोषी पाया गया था। ईरान की न्यायपालिका ने कहा, “मोहम्मद अमीन महदवी शायस्तेह को आज सुबह ज़ायोनी शासन के साथ खुफिया सहयोग के लिए फांसी पर लटका दिया गया।”

(ज़ायोनी शासन ईरान द्वारा इज़राइल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है) शायस्तेह को 2023 में इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद से कथित संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

यह तब हुआ है, जब ईरान और इज़राइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी, 14 जून को, ईरानी अधिकारियों ने मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में एक व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया था। ईरान की मेहर समाचार एजेंसी ने बताया, “इजरायली मोसाद जासूस को पूर्ण आपराधिक मुकदमे के बाद फांसी पर लटका दिया गया, ईरान के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले को बरकरार रखा।”

#BREAKING | Iran executes Mohammad Amin Mahdavi Shayesteh for allegedly spying for Israel, accusing him of intelligence cooperation.#Iran #Israel #IranIsraelConflict #IsraelIranConflict pic.twitter.com/ai67vGtr0z

