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अमेरिका को चकमा देकर ईरान ने चीन को भेजा 6 अरब डॉलर का तेल, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! जानिए कैसे सेट हुई फील्डिंग?

अमेरिका से मिली ढील का फायदा उठाकर ईरान ने समंदर के रास्ते चीन को बेच डाला अरबों डॉलर का तेल! जानिए कैसे प्रतिबंधों की आंखों में झोंकी धूल?

By: Shivani Singh | Published: July 19, 2026 8:21:56 PM IST

अमेरिका को चकमा देकर ईरान ने चीन को भेजा 6 अरब डॉलर का तेल, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! जानिए कैसे सेट हुई फील्डिंग?


अमेरिका द्वारा तेल प्रतिबंधों में ढील दिए जाने का फायदा उठाकर ईरान ने महज एक महीने के भीतर करीब 5 से 6 अरब डॉलर मूल्य का कच्चा तेल बाहर भेज दिया है. ‘यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान’ (UANI) और तेल बाजार के विशेषज्ञों के हवाले से ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ ने यह दावा किया है.

दरअसल, 17 जून को दोनों देशों के बीच हुए एक अस्थायी समझौते के बाद अमेरिका ने ईरानी जहाजों पर लगा प्रतिबंध हटा लिया था. इसके बाद जून के आखिरी हफ्ते से ही लगभग 20 ईरानी तेल टैंकर मलेशिया के पूर्वी तट के पास समुद्र में पहुंचने लगे. ईरान अपने देश में रुके पड़े तेल के भारी स्टॉक को हर हाल में बाहर निकालने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था.

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चीन था असली ठिकाना

विशेषज्ञों के मुताबिक, इस तेल की आखिरी मंजिल चीन थी. तेहरान (ईरान) से निकलने वाला पहला टैंकर ‘डायोना’ था, जिसके बाद ‘हीरो II’, ‘सोनिया I’ और ‘द स्ट्रीम’ जैसे टैंकर रवाना हुए.

कैसे होती है प्रतिबंधों से बचने की ‘फिल्डिंग’?

अमेरिकी प्रतिबंधों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ईरान ने अपना वही पुराना और परखा हुआ तरीका अपनाया. ईरान और चीन के बीच में स्थित मलेशिया के समुद्री अधिकार क्षेत्र से बाहर (जिसे ‘ईस्टर्न आउटर पोर्ट लिमिट्स’ कहा जाता है) ईरानी टैंकर आकर रुकते हैं.

वहां समुद्र के बीचों-बीच बड़े-बड़े पाइपों (होसेस) के जरिए ईरानी जहाजों से तेल को दूसरे टैंकरों में ट्रांसफर किया जाता है. इसके बाद ये दूसरे टैंकर चीन की प्राइवेट रिफाइनरियों (जिन्हें वहां ‘टीपॉट’ रिफाइनरी कहा जाता है) की तरफ बढ़ जाते हैं. ये रिफाइनरियां भारी डिस्काउंट पर ईरान से यह तेल खरीदती हैं. समुद्र में तेल की इस अदला-बदली के कारण अमेरिकी अधिकारियों के लिए ईरानी तेल की तस्करी पर लगाम लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है.

ईरान ने दिखाई गजब की तेजी

17 जून को जैसे ही समझौते के तहत अमेरिकी पाबंदी हटी, ईरान के पूर्वी चाबहार पोर्ट पर तेल से लदे टैंकरों ने तेजी से एशिया की ओर रुख किया. ‘यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान’ के अनुसार, जून के आखिरी पंद्रह दिनों में ही ईरान ने चीन के लिए करीब 5 करोड़ बैरल तेल रवाना कर दिया था, जो कि युद्ध से पहले चीन को किए जाने वाले सामान्य मासिक निर्यात के बराबर है.

मिड-जून से मिड-जुलाई के बीच, जब तक प्रतिबंध हटा रहा, ईरान ने कुल मिलाकर लगभग 7 करोड़ बैरल कच्चा तेल सप्लाई किया. इसकी कुल कीमत 5 से 6 अरब डॉलर (करीब 41 हजार करोड़ से 50 हजार करोड़ रुपये) के बीच आंकी गई है.

जोनाथन पैनिकॉफ, मिडल ईस्ट एक्सपर्ट (अटलांटिक काउंसिल) कहते हैं, ‘ईरान की अर्थव्यवस्था इस समय सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, इसलिए उसके लिए एक-एक डॉलर बेहद मायने रखता है। ईरानी सरकार इस कमाई का इस्तेमाल अपनी रणनीतिक जरूरतों के लिए करेगी, जिसमें सबसे ऊपर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा संभालना है.’

विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई में जिस तरह से ईरानी जहाजों की खेप एशिया पहुंची है, उससे आने वाले महीनों में ईरान के पास अरबों डॉलर का रेवेन्यू आएगा. सिंगापुर में मौजूद UANI के विश्लेषक चार्ली ब्राउन ने बताया, ‘अगर अमेरिका ने यह प्रतिबंध नहीं हटाया होता, तो ईरान को इस वक्त आर्थिक मोर्चे पर तगड़ा झटका लगता. लेकिन जैसे ही नाकेबंदी हटी, ईरान ने तुरंत भारी मात्रा में तेल बाहर भेज दिया, जिससे उसे एक बार फिर बड़ी आर्थिक राहत मिल गई है.’

हालांकि, अमेरिका ने अब एक बार फिर ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’ (Hormuz Strait) पर अपनी नाकेबंदी सख्त कर दी है, जिससे ईरान के तेल निर्यात पर दोबारा ब्रेक लग गया है.

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