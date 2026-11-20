Iran Dirty Bomb Threat: दुनिया में जब भी किसी खतरनाक हथियार की बात होती है तो सबसे पहले परमाणु बम का ख्याल आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा हथियार भी है, जिसमें परमाणु विस्फोट नहीं होता, फिर भी यह किसी शहर में दहशत फैला सकता है? इसकी ताकत बड़े धमाके से ज्यादा रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाने में छिपी होती है. इसे ‘डर्टी बम’ कहा जाता है. इन दिनों यह हथियार अमेरिका की चिंता बढ़ा रहा है.

CNN की 16 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ऐसी जानकारी मिली है कि ईरान वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाने के विकल्प तलाश रहा है. इनमें डर्टी बम और रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल बताया गया है. हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों के बीच इस बात पर सहमति नहीं है कि ईरान के पास ऐसा हमला करने की क्षमता या इरादा है. ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर डर्टी बम क्या है और यह कितना खतरनाक हो सकता है?

क्या है डर्टी बम और कैसे करता है काम?

डर्टी बम को वैज्ञानिक भाषा में रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस (RDD) कहा जाता है. यह पारंपरिक विस्फोटक और रेडियोधर्मी पदार्थों का इस्तेमाल करने वाला उपकरण होता है. इसके विस्फोट से रेडियोधर्मी सामग्री आसपास के वातावरण में फैल सकती है. इसका मकसद परमाणु विस्फोट करना नहीं, बल्कि किसी इलाके को रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित करना होता है. इससे इमारतों, सड़कों और आसपास के वातावरण को दूषित होने का खतरा रहता है. इसके अलावा लोगों में डर और अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो सकता है.

डर्टी बम में कौन से रेडियोएक्टिव मटीरियल हो सकते हैं?

डर्टी बम में रेडियोएक्टिव मटीरियल हो सकते हैं जो आमतौर पर दवा, इंडस्ट्री और साइंटिफिक रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं. इनमें सीज़ियम-137, कोबाल्ट-60 और अमेरिकियम-241 जैसे रेडियोआइसोटोप शामिल हैं. इन मटीरियल का इस्तेमाल कंट्रोल्ड कंडीशन में सुरक्षित रूप से किया जाता है, लेकिन इनके बिना कंट्रोल के निकलने से सेहत और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है.

परमाणु बम और डर्टी बम में क्या अंतर है?

दोनों नाम खतरनाक लगते हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है.

परमाणु बम: यह न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन जैसे प्रोसेस से बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा करता है. इससे बहुत बड़ा धमाका, तेज़ गर्मी, शॉकवेव और रेडिएशन होता है.

डर्टी बम: इसमें न्यूक्लियर धमाका नहीं होता. यह एक पारंपरिक धमाके के ज़रिए रेडियोएक्टिव मटीरियल को एटमॉस्फियर में फैलाता है.

इसका मतलब है कि डर्टी बम का सबसे खतरनाक पहलू खुद न्यूक्लियर धमाका नहीं है, बल्कि रेडियोएक्टिव प्रदूषण और उससे होने वाला डर है.

डर्टी बम कितना खतरनाक हो सकता है?

US न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन (NRC) और सेंटर्स फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के अनुसार, ऐसे हमले में तुरंत चोटें और प्रॉपर्टी का नुकसान मुख्य रूप से धमाके की वजह से होता है. रेडियोएक्टिव चीज़ों के फैलने से आस-पास का इलाका भी खराब हो सकता है. अगर रेडियोएक्टिव धूल सांस के ज़रिए अंदर चली जाए या खराब खाना और पानी पिया जाए तो हेल्थ को खतरा हो सकता है. लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में रहने से कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है. इसके अलावा, प्रभावित इलाके को खाली कराना, साफ करना और उसे ठीक करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है. हालांकि, हर डर्टी बम से बड़े पैमाने पर रेडिएशन से बीमारी या मौत होने की उम्मीद नहीं होती है. असली असर रेडियोएक्टिव चीज़ों के संपर्क में आने के नेचर, मात्रा और हालात पर निर्भर करता है.

कथित ईरानी खतरे ने US की चिंता क्यों बढ़ा दी है?

CNN रिपोर्ट के बाद US इंटेलिजेंस एजेंसियों की चिंताओं पर चर्चा हो रही है. 18 नवंबर, 2026 को, नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जे क्लेटन ने US हाउस होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी के सामने गवाही दी कि अमेरिकी नागरिकों और अधिकारियों के खिलाफ ईरान से खतरे बढ़ गए हैं. हालांकि, उन्होंने डर्टी बम हमले के किसी खास प्लान की पुष्टि नहीं की. सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो ने भी कहा कि उन्हें वॉशिंगटन के लिए तुरंत कोई खतरा नहीं दिख रहा है. इस बीच, ईरान ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया.