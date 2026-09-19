Home > विदेश > Hijab Ban: बिना हिजाब ईरान में औरतों ने किया ऐसा काम, ईरानी सरकार की भी फटी रह गईं आंखें; देखें आजादी का वायरल वीडियो

Hijab Ban: बिना हिजाब ईरान में औरतों ने किया ऐसा काम, ईरानी सरकार की भी फटी रह गईं आंखें; देखें आजादी का वायरल वीडियो

Iran Hijab Ban: तेहरान में 10-किलोमीटर की रोड रेस में बिना सिर ढके दौड़ती ईरानी महिलाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए गए, जिससे देश के ज़रूरी हिजाब नियमों की ओर ध्यान गया. वेलायत पार्क में तेहरान 10K के दौरान कई महिलाओं को खुले बालों में दौड़ते देखा गया.

By: Heena Khan | Published: September 19, 2026 1:22:09 PM IST

Hijab Ban: बिना हिजाब ईरान में औरतों ने किया ऐसा काम, ईरानी सरकार की भी फटी रह गईं आंखें; देखें आजादी का वायरल वीडियो


Iran Hijab Ban: तेहरान में 10-किलोमीटर की रोड रेस में बिना सिर ढके दौड़ती ईरानी महिलाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए गए, जिससे देश के ज़रूरी हिजाब नियमों की ओर ध्यान गया. वेलायत पार्क में तेहरान 10K के दौरान कई महिलाओं को खुले बालों में दौड़ते देखा गया. ऑर्गनाइज़र ने पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग रेस रखीं, जिसमें महिलाओं के इवेंट में 10-किलोमीटर के कोर्स के दो लैप शामिल थे.

ईरान में हिजाब को लेकर विवाद 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिजाब ईरानी कानून का हिस्सा बना हुआ है, भले ही 2022 के “वुमन, लाइफ, फ्रीडम” प्रोटेस्ट के बाद से ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं बिना सिर ढके पब्लिक में दिख रही हैं. इसे अलग-अलग तरीकों से लागू करना जारी है, जबकि सरकारी ऑफिस और कई ऑफिशियल जगहों पर आम तौर पर महिलाओं को अपने बाल ढकने की ज़रूरत होती है.

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वायरल हुआ वीडियो 

तेहरान रेस भी उसी दिन हुई जिस दिन “जनफदयान-ए ईरान” रैली हुई थी. यह राजधानी में कहीं और सरकार के सपोर्ट से हुई एक बड़ी सभा थी जिसमें रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, बासिज के सदस्य और वॉलंटियर्स ने देश की रक्षा करने का वादा किया था. दोनों इवेंट्स आपस में जुड़े नहीं थे, लेकिन बिना कपड़ों के रनर्स की फुटेज X (पहले ट्विटर) पर कुछ सरकारी अकाउंट्स से भी शेयर की गई थी.

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Tags: hijab banIran newsWorld news
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