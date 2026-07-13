Iran Missile Operation: ईरान ने तबाह की अमेरिका की सबसे कीमती चीज! हर तरफ दिखा तबाही का मंजर; सदमे में ट्रंप

Iran Missile Operation: ईरान ने एक US एयरबेस को बुरी तरह तबाह कर दिया है. हमले का एक वीडियो भी सामने आया है. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने सोमवार को दावा किया कि उसने खाड़ी देशों में US एयरबेस को निशाना बनाया है. ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और कुवैत पर हमले किए, जिसमें तीन स्टेज का मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन किया गया.

बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले

ईरान की सरकारी नूर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, ईरानी सेना और IRGC ने इन बेस पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए. यह रिपोर्ट एक ईरानी मिलिट्री अधिकारी के हवाले से बताई जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि यह ऑपरेशन ईरान पर लगातार US हमलों के जवाब में शुरू किया गया था. दुश्मन की एक्टिविटी पर 48 घंटे तक नज़र रखने के बाद यह कार्रवाई की गई.

IRGC ने कहा कि इस ऑपरेशन में कुवैत के दो एयरबेस पर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, फ्यूल टैंक और एक स्ट्रेटेजिक US एयरबेस को निशाना बनाया गया, जिससे वे पूरी तरह तबाह हो गए. ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, “आई फॉर एन आई” नाम का यह ऑपरेशन US हमलों के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई थी. इनकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है.

आई फॉर एन आई मिलिट्री ऑपरेशन

IRGC के मुताबिक, पहले स्टेज में मिसाइलों और ड्रोन से जॉर्डन के प्रिंस हसन एयर बेस को निशाना बनाया गया. ईरान ने US पर अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद करने, गैर-कानूनी यात्रा की इजाज़त देने और नेविगेशन को खतरे में डालने का भी आरोप लगाया है.

दूसरे स्टेज में बहरीन के शेख ईसा एयर बेस पर हमला किया गया. तीसरे स्टेज में कुवैत पर हमला किया गया. अली सलेम एयर बेस को पूरी तरह तबाह कर दिया गया, जिसमें फ्यूल टैंक और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गए. अहमद अल-जबर एयर बेस पर FPS रडार सिस्टम को तबाह कर दिया गया. ये हमले एयरोस्पेस फोर्स ने किए थे. ईरान ने होर्मुज संघर्ष को लेकर भी US को चेतावनी दी है. ईरान ने कहा है कि वह इन इलाकों में दखल बर्दाश्त नहीं करेगा.