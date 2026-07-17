Iran War: जिससे चलती है मीडिल ईस्ट के लोगों की धड़कन, उसी पर ईरान ने किया हमला; खाड़ी देश में हड़कंप

Iran Attacks Kuwait: मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे झगड़े में इलाके के देश भी हमलों का सामना कर रहे हैं. अब कुवैत ने ईरान की तरफ से हमले की ज़िम्मेदारी ली है. कुवैत ने शुक्रवार को एक ऑफिशियल बयान जारी किया.

प्लांट को काफी नुकसान

एपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक कुवैत ने शुक्रवार को कहा कि ईरान ने एक डीसेलिनेशन प्लांट पर हमला किया, जो बिजली और डीसेलिनेटेड पानी देता है, जिससे प्लांट को काफी नुकसान हुआ है. कुवैत का लगभग 90 परसेंट पीने का पानी डीसेलिनेशन से मिलता है.कुवैत ने कहा: “इससे छोटे रेगिस्तानी देश में जान को खतरा हो सकता है.”

कुवैत ने कहा कि इस सिस्टम में कोई भी रुकावट छोटे रेगिस्तानी देश में जान को खतरा पैदा कर सकती है. कुवैत के बिजली, पानी और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय ने हमले की रिपोर्ट करते हुए कहा कि इससे आग लग गई और कई पावर जेनरेशन यूनिट को नुकसान पहुंचा.

कुवैत ने यह भी कहा कि आग बुझा दी गई है. नुकसान का अंदाज़ा लगाने और प्लांट को फिर से शुरू करने का काम चल रहा है. अमेरिका ने ईरान पर हमले तेज़ किए

इस बीच, अमेरिका ने शुक्रवार सुबह तेहरान के खिलाफ अपने हमले बढ़ा दिए. अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने हवाई हमलों में कई और पुलों और जगहों को निशाना बनाया. ईरान के एक खास पोर्ट पर एक टावर भी गिरा दिया गया. यह कार्रवाई अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी का हिस्सा है जिसमें उन्होंने तेहरान पर होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ ढीली करने का दबाव बनाने के लिए ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की धमकी दी थी.