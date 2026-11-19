Iran Attacks America: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया है कि इस तरह के संकेत मिले हैं कि ईरान बायो-वेपन (जैविक हथियारों) पर विचार कर रहा है. उनसे यह सवाल भी पूछा गया कि क्या अमेरिकी धरती पर हमले के बढ़ते डर के बीच कैबिनेट सदस्यों को दूसरी जगह क्यों भेजा जा रहा है? इस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान वाशिंगटन डीसी को बायो-वेपन (जैविक हथियार) से निशाना बना सकता है और तेहरान नए साल के आसपास कोई खतरनाक साजिश रच सकता है.

खुफिया सूत्रों ने CNN को बताया कि ईरान देश की राजधानी में ‘डर्टी बम’ (रेडियोधर्मी या जैविक सामग्री वाला बम) का इस्तेमाल करने की सोच सकता है. इस खबर से वहां के निवासियों में चिंता फैल गई है और कई डरावनी हेडलाइंस और रिपोर्टें सामने आ रही हैं. इस रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक चिंताजनक जवाब दिया. उन्होंने पुष्टि की कि खुफिया जानकारी से पता चलता है कि तेहरान जैविक हथियारों (बायो-वेपन्स) की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

चीन में पीसी के दौरान ट्रंप ने किया खुलासा

यहां पर बता दें कि बुधवार (18 नवंबर, 2026) को चीन में APEC दौरे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से कहा कि ऐसे संकेत हैं कि ईरान गैसों और जैविक हथियारों (बायो-वेपन्स) पर विचार कर रहा है, क्योंकि हमने परमाणु हथियारों के मामले में उनके रास्ते बंद कर दिए हैं. वो गैस और जैविक हथियारों पर काम कर रहे हैं.

इसके बाद उन्होंने संकेत दिया कि सकता है तेहरान नए साल के आसपास किसी तरह के हमले की योजना बना रहा हो. डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि देखते हैं क्या होता है. नया साल आने वाला है और हम देखेंगे कि 1 जनवरी, 2027 के बाद क्या होता है. उन्होंने इस तारीख या समय के महत्व के बारे में विस्तार से नहीं बताया. बस इतना कहा कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं. APEC दौरे के लिए चीन में मौजूद डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (18 नवंबर, 2026) को फॉक्स न्यूज़ से कहा कि ऐसे संकेत हैं कि ईरान गैस और जैविक हथियारों (बायो-वेपन्स) पर विचार कर रहा है, क्योंकि हमने परमाणु मोर्चे पर उनके रास्ते बंद कर दिए हैं.

ईरान जैविक हथियारों से बना सकता है निशाना

APEC दौरे के लिए चीन में मौजूद ट्रंप ने बुधवार को फॉक्स न्यूज़ से कहा कि ऐसे संकेत हैं कि ईरान गैस और जैविक हथियारों (बायो-वेपन्स) पर विचार कर रहा है, क्योंकि हमने परमाणु मोर्चे पर उनके रास्ते बंद कर दिए हैं. अमेरिकी सेना का एक जवान ‘मिशन-ओरिएंटेड प्रोटेक्टिव पोस्चर’ (MOPP) उपकरण पहनकर एक अभ्यास में हिस्सा ले रहा है. इस उपकरण का इस्तेमाल सैनिकों को जैविक हथियारों से बचाने के लिए किया जाता है.

रविवार को आई रिपोर्ट ने बढ़ाई अमेरिकियों की टेंशन

रविवार को CNN की एक रिपोर्ट ने लोगों के बीच घबराहट और बढ़ा दी. रिपोर्ट के अनुसार, ईरान देश की राजधानी में ‘डर्टी बम’ (रेडियोधर्मी सामग्री का इस्तेमाल करने वाला बम) से हमला करने की योजना बना सकता है. वहीं, ईरान से मिल रही धमकियों के कारण डोनाल्ड ट्रंप के कई शीर्ष अधिकारियों को अपने निजी घरों से वाशिंगटन स्थित एक सैन्य ठिकाने पर शिफ्ट होना पड़ा है. खबरों के अनुसार, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो, सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ, अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर सभी एक ही सैन्य ठिकाने पर रह रहे हैं. वहां उनकी सुरक्षा टीम उनकी सुरक्षा पर बेहतर तरीके से नियंत्रण रख सकती है.