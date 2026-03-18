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Iran Attack Israel: ईरान ने लिया खामेनेई का बदला! इजराइल और कई मुस्लिम देशों पर किया ऐसा हमला, तबाही का मंजर देख कांप उठे लोग

Iran Attack Israel And UAE: ईरान इजराइल में चल रही जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, ईरान ने बुधवार सुबह इज़राइल और पड़ोसी खाड़ी देशों पर जबरदस्त हमले किए, जानकारी के मुताबिक इस हमले में संयुक्त अरब अमीरात और कतर में धमाके सुने गए.

By: Heena Khan | Published: March 18, 2026 10:59:46 AM IST

iran israel war 19th day
iran israel war 19th day


Iran Attack Israel And UAE: ईरान इजराइल में चल रही जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, ईरान ने बुधवार सुबह इज़राइल और पड़ोसी खाड़ी देशों पर जबरदस्त हमले किए, जानकारी के मुताबिक इस हमले में संयुक्त अरब अमीरात और कतर में धमाके सुने गए, और सऊदी अरब में इंटरसेप्शन की खबर भी सामने आई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें आज ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग का 19वां दिन है. ऐसे में अब भी यहां लगातार हमले जारी हैं. 

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इजराइल से लिया बदला 

ये हमले ईरान की सरकारी मीडिया के इस कन्फर्म करने के कुछ घंटे बाद हुए कि इज़राइल की सेना ने रात भर के हमले में ईरान के टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर अली लारीजानी को मार डाला, साथ ही रिवोल्यूशनरी गार्ड की बासिज फोर्स के हेड जनरल गुलाम रजा सुलेमानी को भी मार डाला, जो विरोध प्रदर्शनों को दबाने में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं. इस बीच, एक इज़राइली एयरस्ट्राइक ने सेंट्रल बेरूत के बाचौरा में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर हमला किया, जिससे दिन निकलते ही वो पूरी तरह से जमींदोज हो गई. लेबनानी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक, बुधवार सुबह सेंट्रल बेरूत के दूसरे इलाकों में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट पर हुए दो पहले के हमलों में कम से कम छह लोग मारे गए और 24 अन्य घायल हो गए.

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जानें कितने लोगों की गई जान ?

हाल के दिनों में, पहले से चेतावनी के साथ या बिना पहले से चेतावनी के, बेरूत के बीच के इलाके को निशाना बनाकर इज़राइली हमले बहुत ज़्यादा हो गए हैं. यह शहर के दक्षिणी इलाकों से बहुत दूर है, जिसके लिए सेना ने हिज़्बुल्लाह के साथ युद्ध की शुरुआत में ही खाली करने के नोटिस जारी किए थे. ईरान के साथ U.S.-इज़राइल युद्ध में ईरान में कम से कम 1,300 लोग, लेबनान में 900 से ज़्यादा और इज़राइल में 14 लोग मारे गए हैं, ऐसा उन देशों के अधिकारियों का कहना है. U.S. सेना का कहना है कि 13 U.S. सैनिक मारे गए हैं और लगभग 200 घायल हुए हैं.

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Tags: home-hero-pos-1iran israel warKhameneiSaudi ArabiaUAEWorld news
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