Iran Anti-Khamenei Protests: ‘इस्लामिक रिपब्लिक मुर्दाबाद’, सड़कों पर तानाशाही के खिलाफ उठी आवाज, खून के कतरों से लिपटा ईरान

Iran Anti-Khamenei Protests: ईरान में हालात अब बेकाबू होते जा रहे हैं. वहीं सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के नेतृत्व वाली इस्लामिक सरकार के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार भड़कता जा रहा है. खराब अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए हैं. विरोध प्रदर्शन और तेज़ हो गए हैं, जो राजधानी तेहरान की सड़कों से दूसरे प्रांतों तक फैल गए हैं. गुस्से में आए नागरिक “तानाशाह मुर्दाबाद” और “इस्लामिक रिपब्लिक मुर्दाबाद” जैसे नारे लगाकर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा ज़ाहिर कर रहे हैं.

इस्फ़हान में हिंसक प्रदर्शन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरान के एक सेंट्रल ज़िले इस्फ़हान में, प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी और इसकी बिल्डिंग में आग लगा दी. इतना ही नहीं, ईस दौरान कई गाड़ियों को भी जला दिया गया. यह घटना इस बात का संकेत देती है कि लोगों का गुस्सा अब हिंसक हो रहा है और सरकार के खिलाफ़ नाराज़गी चरम पर पहुँच गई है.

सरकार ने अपनाया रौद्र रूप

इस मामले को लेकर राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन की सरकार ने रात में विरोध प्रदर्शन तेज़ होने पर इंटरनेट और इंटरनेशनल टेलीफोन कॉल सर्विस बंद कर दीं. ऐसे इसलिए किया गया ताकि प्रदर्शनकारियों के बीच तालमेल रोका जा सके. इस बीच, देश की न्यायपालिका और सुरक्षा बलों ने आज़ादी के नारे लगाने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी.

तेहरान में हालात बेकाबू

ईरान के क्राउन प्रिंस रज़ा पहलवी, जो निर्वासन में रह रहे हैं, ने तेहरान में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था. उन्होंने लोगों से गुरुवार और शुक्रवार को स्थानीय समय के अनुसार रात 8 बजे सड़कों पर उतरने की अपील की. ​​चश्मदीदों के मुताबिक, जैसे ही रात 8 बजे, तेहरान और आसपास के इलाकों में नारे गूंजने लगे. लोगों ने “तानाशाह मुर्दाबाद” और “इस्लामिक रिपब्लिक मुर्दाबाद” के नारे लगाए. कुछ प्रदर्शनकारियों ने शाह के समर्थन में भी नारे लगाए—“यह आखिरी लड़ाई है! पहलवी वापस आएंगे!”

