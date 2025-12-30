Home > विदेश > कौन सा होगा 2026 में प्रवेश करने वाला आखिरी देश?

कौन सा होगा 2026 में प्रवेश करने वाला आखिरी देश?

दुनिया में 2026 को लेकर ज़ोरों-शोरों से तैयारियां (New Year Celebrations) की जा रही हैं, ऐसे में बेकर (Bekar) और हाउलैंड द्वीप (Howland Island) साल के सबसे आखिरी में प्रवेश करने वाला होगा.

By: DARSHNA DEEP | Published: December 30, 2025 12:48:32 PM IST

Which would be the last country to enter 2026
Which would be the last country to enter 2026


Which would be the last country to enter 2026 : नया साल आने वाला है, ऐसे में इस समस पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारियों को लेकर नए साल का भव्य से स्वागत करने में डूबी हुई है. लेकिन एक देश ऐसा भी है जो सबसे आखिरी में नए साल में प्रवेश करने वाला है. आखिर कौन सा देश है, जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर. 

यह देश आखिरी में करेंगे 2026 का स्वागत

दुनिया में नए साल का सफर जितना खूबसूरत किरिबाती देश से शुरू होता है, तो वहीं, उतना ज्यादा अनोखा इस साल की अंत भी होता है. जानकारी के मुताबकि, साल 2026 का स्वागत करने वाला आखिरी स्थान (Baker Island) और हाउलैंड द्वीप (Howland Island) होंगे.  यह किरिबाती (पहला देश) से लगभग एक पूरा दिन पीछे की तरफ तेजी से चलता है. 

बेकर और हाउलैंड द्वीप माने गए अंतिम भौगोलिक बिंदु

दरअसल, यह दोनों ही द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिकी क्षेत्र में पड़ते हैं. लेकिन, ये UTC-12 समय क्षेत्र में आते हैं. ऐसा कहा जाता है, कि जब यहां 1 जनवरी 2026 की आधी रात होगी, तब ही किरिबाती में 2 जनवरी की सुबह के 2 बज रहे होंगे.  हालाँकि, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि दे दोनोंही द्वीप मुख्य रूप से निर्जन (Uninhabited) हैं, यानी , इन दोनों ही द्वीपों में कोई आबादी नहीं रहती है, इसलिए यहां कोई औपचारिक जश्न नहीं मनाया जाता है. 

आखिरी में बसा हुआ स्थान, अमेरिकी समोआ

अगर हम उस स्थान की बात करें जहां लोग रहते हैं और नए साल का जश्न मनाया जाता है, तो अमेरिकी समोआ (American Samoa) दुनिया का अंतिम बसा हुआ स्थान है जो नया साल 2026 में प्रवेश करने वाला है. तो वहीं, यह किरिबाती के बेहद ही करीब है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा (International Date Line) के दूसरी तरफ होने की वजह से यहां नया साल लगभग 25 घंटे बाद ही आता है. यानी इसका सीधा-साधी मतलब यह है कि जब यहां नए साल की शुरुआत होगी, तब भारत में 1 जनवरी 2026 की शाम के 4:30 ही बज रहे होंगे.

Tags: Baker IslandHowland IslandInternational Newsnew year 2026New Year Celebration
