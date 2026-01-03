ताइवानी पॉप क्वीन का साहसिक कारनामा, 30 मीटर लंबे विशालकाय सांप पर किया अद्भुत डांस

Taiwanese pop star Jolin Tsai dance on a giant snake: ताइवान की प्रसिद्ध पॉप स्टार जोलिन त्साई (Jolin Tsai) ने अपने हालिया कॉन्सर्ट में एक ऐसा प्रदर्शन किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. दरअसल, ‘क्वीन ऑफ सी-पॉप’ के नाम से मशहूर जोलिन ने स्टेज पर एक 30 मीटर लंबे विशालकाय कृत्रिम सांप के ऊपर खड़े होकर नृत्य किया. इतना ही नहीं अपनी कलात्मकता और साहस के लिए जानी जाने वाली इस गायिका ने न सिर्फ अपनी गायकी बल्कि इस भव्य विजुअल अनुभव से प्रशंसकों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया है. इसके साथ ही यह परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बनी हुई है.

स्टेज पर दिखा अकल्पनीय दृश्य

जानकारी के मुताबिक, ताइवान की संगीत इंडस्ट्री में जोलिन त्साई जोखिम भरे प्रयोगों के लिए विश्वभर में अपनी पहचान के लिए जानी जाती हैं. उनके हालिया ‘अगली विले’ (Ugly Beauty) वर्ल्ड टूर के दौरान, दर्शकों ने एक ऐसा नजारा देखा जिसकी कल्पना भी उनमें से किसी ने नहीं की थी. इसके अलावा स्टेज के बीचों-बीच एक 30 मीटर लंबा सांप नुमा स्ट्रक्चर खास तौर से तैयार किया गया था. ऐसा बताया जा रहा है कि यह सांप इतना ज्यादा विशाल था कि इसका एक बड़ा हिस्सा दर्शकों के सिर के ऊपर तक फैला हुआ था

कला और साहस का दिखा अनोखा संगम

जैसे ही जोलिन ने अपने हिट गानों पर डांस करना शुरू किया, वह उस विशालकाय सांप की पीठ पर बुरी तरह से चढ़ गई. इतना ही नहीं, जोलिन ने काफी ऊंचाई पर, बिना किसी सहारे के, सांप की हिलती हुई संरचना पर अपना संतुलन बनाने की अनोखी कोशिश भी की. इसके अलावा उन्होंने एक चमकदार, पोशाक पहनी थी, जो सांप के कृत्रिम पैमानों (Scales) के साथ मिलकर एक जादुई माहौल पैदा करने का काम कर रही थी.

स्टेज पर मौजूद लाइटिंग और धुएं ने इस दृश्य को इतना वास्तविक बना दिया कि दर्शकों को कुछ पल के लिए लगा जैसे जोलिन वास्तव में एक जीवित दैत्य पर नियंत्रण में हैं.

यहां देखें पूरा वीडियो

Taiwanese superstar Jolin Tsai has unveiled her new concert, titled “Pleasure.”

In the opening moment of the show, she makes a dramatic entrance onto the stage with an art-inspired snake-like figure, setting the tone for a bold and visually striking performance. pic.twitter.com/6038wF3vO8 — THE STATE NEWS (@THESTATENEWSS) January 2, 2026







डांस पर प्रशंसकों की देखने को मिली प्रतिक्रिया

कॉन्सर्ट में मौजूद हजारों प्रशंसकों ने इस दृश्य को अपने कैमरों में कैद कल लिया. फिलहाल, यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है. तो वहीं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक प्रशंसक ने लिखा कि, “जोलिन केवल एक गायिका नहीं, बल्कि एक महान योद्धा हैं.” वहीं कुछ लोगों ने इसे पॉप संगीत के इतिहास के सबसे साहसिक स्टेज एक्ट्स में से एक बताया है. हांलाकि, आलोचकों का मानना है कि जोलिन ने इस प्रदर्शन के माध्यम से अपने डर पर विजय पाने और शक्ति (Power) का संदेश देने का काम किया है.

जोलिन त्साई का कैसा है संगीत सफर

दरअसल, जोलिन त्साई पिछले दो दशकों से संगीत की दुनिया पर राज कर रही हैं. जहां, उन्हें ज्यादातर ‘एशिया की मैडोना’ के नाम से भी कहा जाता है. वह हमेशा अपने म्यूजिक वीडियो और लाइव शो में कुछ नया करने के लिए भी जानी जाती हैं. इस विशालकाय सांप वाले एक्ट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह लाइव परफॉर्मेंस के मामले में ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर रही हैं.