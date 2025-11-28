Home > विदेश > श्रीलंका में कुदरत का कहर, बाढ़ ने ली 56 लोगों की जान, 600 से ज्यादा घर हुए तबाह

श्रीलंका (Sri Lanka) में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है. जहां भयंकर बाढ़ (Flood) की वजह से 56 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 600 से ज्यादा घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं.

By: DARSHNA DEEP | Published: November 28, 2025 2:41:06 PM IST

Sri Lanka Heavy Flood:  श्रीलंका से बेहद ही दुखद घटना की ख़बर सामने आई है. जहां कई दिनों से लगातार हो रही तेज़ बारिश की वजह से श्रीलंका में बाढ़ के साथ-साथ भूस्खलन की घटना देखने को मिली है. एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक 56 लोगों की इस बाढ़ में मौत हो गई है, जबकि 60 लोग लापता बताए जा रहे हैं, तो वहीं, दूसरी तरफ 600 से ज्यादा लोगों के घर इस बाढ़ में पूरी तरह से तबाह हो गए हैं. 

मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में है सबसे बुरा हाल

अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, श्रीलंका के मध्य पर्वतीय इलाकों में हालात सबसे खराब हैं. बादुल्ला और नुवारा एलिया जैसे प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्रों में लगातार भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से कई परिवारों को घर के बेघर होने का डर तेज़ी से सताया जा रहा है. तो वहीं, दूसरी तरफ भूस्खलन की वजह से कई घर मिट्टी में दब चुके हैं और इतना ही नहीं कई गांवों का संपर्क भी पूरी तरह से टूट चुका है. खास तौर से इन दोनों जिलों में बाढ़ ने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाए हैं.

सरकारी कार्यालय और स्कूल हुए बंद

बिगड़ते हालात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाएं है. जिसपर सराकर ने घोषणा करते हुए कहा कि भारी बाढ़ और भूस्खलन की वजह से सभी सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ स्कूलों को भी बंद करने की सख्त से सख्त आदेश दिए गए हैं. 

प्रशासन ने तेज़ी से राहत बचाव कार्य किए शुरू

बाढ़ और भूस्खलन की वजह से अब कई मुख्य सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. राजधानी कोलंबो और दूर-दराज के जिलों के बीच आवागमन फिलहाल के लिए पूरी तरह से बंद हो चुका है.

तो वहीं, हालात को काबू में करने के लिए वायुसेना और नौसेना को बचाव और राहत कार्यों में लगाया गया है, जिससे जल्द से जल्द नियंत्रण में किया जा सके.  इसके अलावा इस बाढ़ की वजह से पूर्वी जिले अंपारा में एक दर्दनाक घटना देखने को मिली, जहां तेज पानी के बहाव में कार फिसलकर नदी में समा गई, जिससे उसमें सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. 

मौसम विभाग ने बारिश रुकने की जताई संभावना

हांलाकि, बाढ़ के मद्देनज़र मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में बारिश रुकने की संभावना को कम बताते हुए और भी ज्यादा हालात बिगड़ने की कड़ी चेतावनी दी है. तो वहीं, सरकार ने लोगों से ऊंचे और सुरक्षित जगहों पर जल्द से जल्द जाने की अपील की है.

