इन देशों के नए साल का जश्न देख दिल हो जाएगा गार्डन-गार्डन

How Different Countries Welcome New Year 2026: नए साल अब खत्म होने को है, ऐसे में पूरी दुनिया ए साल के जश्न में डूबी हुई है. हर कोई नए साल का स्वागत करने में जुटा हुआ है. तो वहीं, दूसरी तरफ नया साल केवल कैलेंजर बदलने का दिन नहीं, बल्कि यह नई आशाओं, संकल्पों और सांस्कृतिक विरासत का एक अनोखा संगम भी है. तो वहीं, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इसे मनाने का तरीका बेहद ही अनोखा होने के साथ-साथ रोमांचक भी है.

विभिन्न देशों की परंपराएं और आतिशबाजी

ऑस्ट्रेलिया (सिडनी)

दुनिया में सबसे पहले नया साल मनाने वाले देशों में से एक ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले नंबर पर आता है. जहां, सिडनी हार्बर ब्रिज पर होने वाली आतिशबाजी दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है. तो यहां, लाखों लोग समुद्र के किनारे इकट्ठा होकर रोशनी के इस भव्य नज़ारे को देखने के लिए दूर-दूर से आते हैं.

जापान

जापान में नए साल को ‘ओगात्सु’ कहा जाता है. जहां, जापानी लोग मंदिरों में जाकर 108 बार घंटियां बजाते हैं (जोइया नो काने), जिसे मानवीय पापों की शुद्धि का एक तरह से प्रतीक भी माना जाता है. इसके अलावा ‘तोशिकोशी सोबा’ (नूडल्स) खाने की परंपरा भी होती है.

स्पेन

स्पेन में एक बहुत ही दिलचस्प रिवाज किया जाता है. जहां, रात के 12 बजते ही घड़ी की हर टिक के साथ एक अंगूर खाया जाता है. कुल 12 अंगूर खाने का मतलब है कि आने वाले साल के सभी 12 महीने खुशहाल होने वाले हैं.

स्कॉटलैंड

यहां नए साल को ‘हॉगमेने’ (Hogmanay) कहा जाता है. जहां, ‘फर्स्ट फुटिंग’ की परंपरा के मुताबिक, साल के पहले मेहमान का घर में कोयला, शॉर्टब्रेड या व्हिस्की लेकर आना सौभाग्य के रूप में माना जाता है.

ब्राजील

तो वहीं, यहां के लोग सफेद कपड़े पहनकर समुद्र किनारे जाते हैं और लहरों के ऊपर से सात बार कूदते हैं. ऐसा माना जाता है कि इससे समुद्र की देवी प्रसन्न होती हैं और जीवन में ढेर सारी समृद्धि आती है.

अमेरिका (न्यूयॉर्क)

टाइम्स स्क्वायर पर ‘बॉल ड्रॉप’ का नजारा देखने लायक होता है. जहां हजारों की संख्या में एकदम कड़ाके की ठंड में भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए घंटों इंतजार किया जाता है.

आखिर क्या है इन रीति-रिवाजों का महत्व?

जहां, कुछ देशों में भव्य आतिशबाजी और संगीत की धूम होती है, वहीं भारत जैसे देशों में लोग नए साल की शुरुआत पूजा-पाठ, दान और परिवार के साथ मिलकर सात्विक खाने के साथ करते हैं. तो वहीं, दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों में लोग खाली सूटकेस लेकर सड़क पर दौड़ते हैं ताकि आने वाले साल में उन्हें खूब यात्रा करने का मौका मिल सके.

साल 2026 का स्वागत दुनिया भर में बेहद ही अनोखे तरीके से किया जाता है. जहां ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका अपनी शानदार आतिशबाजी के लिए जाने जाते हैं, वहीं जापान और स्पेन जैसे देशों में खान-पान और धार्मिक रीति-रिवाजों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है. तो वहीं, इन सभी परंपराओं के पीछे का मुख्य उद्देश्य नकारात्मकता को पीछे छोड़कर सकारात्मकता के साथ नए साल में कदम रखना है.