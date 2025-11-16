अब यात्रा का समय और भी ज्यादा हुआ कम, जानें किस देश के 90% आबादी को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा

Velaro High Speed Rail: मिस्र ने अपनी 250 km/h की रफ्तार वाली नई हाई-स्पीड वेलारो ट्रेन को लॉन्च कर पूरी दुनिया का ध्यान अब अपनी तरफ आकर्षित कर दिया है. यह ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है जो रेगिस्तान की भीषण गर्मी के साथ-साथ रेल और धूल को झेलने की पूरी तरह से क्षमता रखती है. भयंकर गर्मी को झेलने के लिए इसमें हाई-ग्रेड कूलिंग सिस्टम और एडवांस एयर फिल्टर लगाया गया है. तो आइए जानते हैं इस ट्रेन के खासियत के बारे में.

अफ्रीका का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से एक

Siemens Mobility द्वारा पेश की गई यह ट्रेन, मिस्र के 2 हजार किलोमीटर लंबे हाई-स्पीड नेटवर्क पर चलने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है. इस विशाल नेटवर्क को अफ्रीका का सबसे बड़ा रेल मिशन में से एक माना जा रहा है. इस परियोजना के तहत यात्रा का समय पहले से 50 प्रतिशत अब और भी ज्यादा कम हो जाएगा और साथ ही देश की 90 प्रतिशत आबादी को इसका सीधा और सबसे बड़ा फायदा भी मिलेगा. इस रेल नेटवर्क को Siemens, Orascom Construction, और Arab Contractors मिलकर तैयार करने में जुटे हुए हैं.

अफ्रीका में हाई-स्पीड रेल की दौड़ देख सब हो जाएंगे हैरान

मिस्र का यह अनोखा कदम अफ्रीका में हाई-स्पीड रेल के भविष्य के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रखता है. मिस्र से पहले मोरक्को ने साल 2018 में 320 km/h की रफ्तार वाली तांगीयर–कासाब्लांका लाइन की शुरुआत की थी. तो वहीं, दूसरी तरफ नाइजीरिया भी 4000 KM लंबे हाई-स्पीड प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करने में जुटा हुआ है.

Siemens की Desiro High Capacity ने अपनी यात्रा की पूरी

इसके साथ-साथ 160 km/h की स्पीड वाली Siemens की Desiro High Capacity ट्रेन ने भी मिस्र की ग्रीन लाइन पर अपनी यात्रा पूरी की है. लेकिन, अफ्रीकी यूनियन का यह मानना है कि हाई-स्पीड रेल से परिवहन लागत 40 प्रतिशत तक घटेगी और आंतरिक व्यापार 50 प्रतिशत तक और भी ज्यादा हो जाएगा. यह तकनीक व्यापार और कनेक्टिविटी को एक नई दिशा देने का काम करेगी.