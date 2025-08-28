Home > विदेश > Bangladesh News: बांग्लादेश में अमेरिकी दूतावास पर मंडरा रहा कौन सा खतरा? दहशत में जी रहे अधिकारी

US Embassy in Bangladesh: बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अमेरिकी दूतावास पर मंडरा रहे आतंकी हमले की खबर ने ढाका के अधिकारियों के होश उड़ा दिए। हाल ही में मिली खुफिया जानकारी से यह स्पष्ट हो गया है कि दूतावास पर एक बड़े हमले की योजना बनाई जा रही है।

Published: August 28, 2025 17:18:25 IST

US Embassy Dhaka Terrorist Attack: बांग्लादेश की राजधानी ढाका से एक बेहद चौंकानी वाली खबर सामने आई है। दरअसल यहां अमेरिकी दूतावास पर मंडरा रहे आतंकी हमले की खबर ने ढाका के अधिकारियों के होश उड़ा दिए। हाल ही में मिली खुफिया जानकारी से यह स्पष्ट हो गया है कि दूतावास पर एक बड़े हमले की योजना बनाई जा रही है।

खबर है इस योजना में दूतावास में काम करने वाले बांग्लादेशी कर्मचारियों और एक धार्मिक कार्यकर्ता का अपहरण और हत्या शामिल थी। हालाँकि, सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के कारण यह खतरा टल गया और जमातुल अंसार फ़िल हिंदल शर्किया से जुड़े शमीन महफूज़ को गिरफ्तार कर लिया गया।

अमेरिकी दूतावास पास दिखे संदिग्ध

खुफिया रिपोर्ट के अनुसार, इस साजिश में आतंकवादी संगठन जमातुल अंसार फ़िल हिंदल शर्किया और भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा (AQIS) शामिल थे। योजना के अनुसार, आतंकवादी अमेरिकी दूतावास के पास क्रिकेट खेलने के बहाने टोह ले रहे थे। हालाँकि रिपोर्ट में किसी विशिष्ट कर्मचारी का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यह हमला बेहद घातक होता।

ढाका में बढ़ी अमेरिका की चिंता

इस खतरे की जानकारी मिलने के बाद, वाशिंगटन डीसी स्थित अमेरिकी दूतावास ने तुरंत बांग्लादेश सरकार से बात की। जुलाई में, अमेरिकी प्रभारी ट्रेसी एन जैकबसन और बाद में मेगन बोल्डिन ने बांग्लादेश के सेना प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और गृह सलाहकार से मुलाकात की।

10 जुलाई को, गृह सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) जहाँगीर आलम चौधरी ने अमेरिकी प्रतिनिधियों से मुलाकात की और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की अपील की। ​​बैठक में दोनों पक्षों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों, कानून-व्यवस्था और महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की।

अमेरिका ने एक विशेष बल का गठन किया

ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास ने हाल ही में बांग्लादेश पुलिस के साथ SPEAR (विशेष दूतावास विस्तार एवं प्रतिक्रिया कार्यक्रम) के तहत एक विशेष बल के गठन पर चर्चा शुरू की है। इस बल का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में मिनटों में प्रतिक्रिया देकर दूतावास और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

