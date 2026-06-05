पाकिस्तान में महंगाई से निकला जनता का दम, चाय-पकौड़े बनाना भी नहीं आसान! जानिए कितनी बढ़ी कीमतें

Pakistan News: पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रहीं है. जानकर हैरानी हो सकती है, कि पाकिस्तान में सरसों तेल की कीमत 1185 रुपये है, वहीं कुकिंग ऑयल 650 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है. पाकिस्तान की आवाम के लिए हालत लगातार बद से बदतर होते जा रहे है. एक आम आदमी का चाय-पकौड़े खाना भी मुर्ग-मसल्लम खाने के बराबर होता जा रहा है. ऐसे में हम भारतीय खुशकिस्मत हैं कि हम मन के मुताबिक भोजन करने मे सक्षम है. पाकिस्तान की आवाम महंगाई से त्रस्त है, उनके लिए मन मुताबिक खाना तो दूर, बुनियादी चीजों से भी महरुम होने की कगार पर दिखाई दे रहे हैं. आईए जानते हैं पाकिस्तान में चावल-तेल के क्या भाव है…..

सरसों तेल की कीमत से होगी हैरानी

पाकिस्तान में सरसों तेल की कीमत की बात की जाए तो, यह लगभग 1200 रुपये प्रति लीटर है. और कुकिंग ऑयल प्रति लीटर 650 रुपये में बिक रहा है. जोकि भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा है, गौरतलब है कि भारत में सरसों के तेल की कीमत 150-200 रुपये के बीच है. इसके मुकाबले पाकिस्तान में कीमतें भारत के लिहाज से 6 गुना अधिक है.

चीनी की कीमतें भी छू रही हैं आसमान

पाकिस्तान में अगर चीनी की बात की जाए तो इसकी कीमत करीब 225 पाकिस्तानी रुपये है. वहीं 5 किलो चीनी का पैक 900 रुपये में बिक रहा है. ऐसे मे पाकिस्तान की आवाम चाय के लिए भी सोचने को मजबूर है.

आटा-चावल और मसाले भी काफी महंगे

आटा और दाल जोकि आम इंसान की सबसे बड़ी जरुरत है, इसके दाम भी आसमान को छूते नजर आ रहे है. 10 किलो आटे का पैकेट ₹1,720 का है, तो धुली मूंग की दाल ₹525 किलो मिल रही है।

बेसन और मसाले की कीमत भी हैरान कर सकती है. पकोड़े बनाने के लिए बेसन ₹300 किलो है.

मुफलिसी के बीच पाकिस्तान को एक और झटका

एक ओर पाकिस्तान की आवाम जहां दाने-दाने के लिए मोहताज है, वहीं दुसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पर भी उसे बड़ा झटका लगा है. तुर्की जिसे पाकिस्तान का मित्र माना जाता है, उसके बयानों में भी तल्खी नजर आ रही है. तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने एक कार्यक्रम में भारत को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है. उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, ‘”भारत के साथ हमारा कोई सीमा विवाद नहीं है और न ही कोई आपसी झगड़ा.

डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दिए गए राशन और ग्रॉसरी के रेट्स पाकिस्तानी ऑनलाइन ग्रॉसरी वेबसाइट mycart.pk पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर हैं, जो समय और बाजार के हिसाब से बदल सकते हैं। यह आर्टिकल सिर्फ सूचना और सामान्य ज्ञान (Information & General Awareness) के उद्देश्य से लिखा गया है। इसका मकसद किसी भी देश की धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है।