सैन्य हमलों से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं… क्या भारत के डैम पर हमला करेगा पाकिस्तान? पूर्व पाक कानून मंत्री के दावे से मचा बवाल

India-Pakistan Relations: पहलगाम हमले के बाद, भारत ने पाकिस्तान से सिंधु जल संधि को खत्म कर दिया और चिनाब नदी पर डैम बनाने की अपनी योजनाओं पर का शुरू कर दिया. पानी के बंटवारे का यह मुद्दा दोनों देशों के बीच पिछले साल से ही लगातार विवाद का विषय बना हुआ है. इस मुद्दे पर पाकिस्तान का गुस्सा बढ़ता जा रहा है.

पाकिस्तानी नेताओं और सेना के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर भारत को युद्ध की धमकी भी दी है. इस बीच, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के वकील और पूर्व कार्यवाहक कानून मंत्री, अहमर बिलाल सूफी ने एक बड़ा दावा किया है. उनका तर्क है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय कानूनी नियम भारत द्वारा बनाए जा रहे डैम को सैन्य हमलों से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रखते हैं.

अहमर बिलाल सूफी ने क्या सवाल उठाया?

अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, कुछ बड़े ढांचे, जैसे डैम, युद्ध की स्थिति में सुरक्षित रहते हैं. पाकिस्तानी अखबार डॉन के एक लेख में, अहमर बिलाल सूफी ने सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान सच में चिनाब नदी पर बन रहे भारतीय डैम पर हमला कर सकता है. भारत चिनाब के ऊपरी इलाकों में चार बड़े पानी के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिनमें पाकल दुल, किरू, क्वार, रतले और सवालकोट शामिल हैं.

पाकिस्तान पानी की सुरंगों को टारगेट कर सकता है

सूफी के मुताबिक, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इन डैम या पानी की सुरंगों को टारगेट कर सकता है. इस पर 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के एडिशनल प्रोटोकॉल-I के आर्टिकल 56 के तहत विचार किया जाता है, जो युद्ध के समय डैम और इसी तरह के स्ट्रक्चर की सुरक्षा करता है. उनका तर्क है कि अगर किसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल दूसरे देश के खिलाफ मिलिट्री मकसद के लिए किया जा रहा है, तो उसे सुरक्षित नहीं माना जा सकता.

उनके मुताबिक, इस मामले में बनाए जा रहे डैम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं माने जा सकते क्योंकि उन्हें मिलिट्री मकसद से जोड़ा जा रहा है, भले ही वे आम लोगों के लिए उपयोगी हों. इंटरनेशनल कानून यह भी कहता है कि अगर कोई देश यह दावा करता है कि पानी रोकने से दूसरे देश की खेती और खाने की सप्लाई को नुकसान होगा, तो यह कंस्ट्रक्शन रोकने का आधार हो सकता है.

भारत के इस रुख पर क्या है अहमर सूफी का कहना?

अहमर सूफी का कहना है कि भारत का रुख पाकिस्तान को यह दावा करने का मौका देता है कि ये डैम आक्रामक मकसद के लिए बनाए जा रहे हैं. उन्होंने दो उदाहरण दिए. पहला, भारत के जल मंत्री सीआर पाटिल का यह बयान कि भविष्य में पाकिस्तान को पानी की एक भी बूंद नहीं दी जाएगी. दूसरा, भारत का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है. पाकिस्तान का मानना ​​है कि पानी रोकने से पाकिस्तान के लिए सिंचाई और खाने की बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं. इसलिए, अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल कानून के दायरे में ऐसे कंस्ट्रक्शन को रोकने या उसमें देरी करने के लिए कदम उठाता है, तो इसे सही माना जा सकता है.

पाकिस्तान को सज़ा देने का मकसद

सूफी का यह भी कहना है कि भारत यह डैम पाकिस्तान को सज़ा देने के इरादे से बना रहा है. अगर भारत इंडस वॉटर ट्रीटी के तहत काम करता, तो पाकिस्तान को कोई एतराज़ नहीं होता. लेकिन, ट्रीटी को सस्पेंड करके भारत ने डैम को मिली नॉर्मल सुरक्षा को कमज़ोर कर दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि आम तौर पर जंग के हालात में डैम को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन खाली डैम को यह सुरक्षा नहीं मिलती क्योंकि उसके टूटने पर कोई बड़ा खतरा नहीं होता, इसलिए ऐसे डैम को बनने के समय से लेकर उसमें पानी भरने तक पूरी सुरक्षा नहीं मिलती और यह बात पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स को भी पता है.