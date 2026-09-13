Indonesian Ship Missing: मंजिल से मात्र 150 किमी. दूरी पर अचानक गायब हुआ 243 यात्रियों से भरा जहाज; एक की दर्दनाक मौत, 140 लापता!

इंडोनेशिया के जावा सागर में 243 यात्रियों और क्रू मेंबर्स से भरा एक बड़ा पैसेंजर शिप अचानक लापता हो गया, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है. ‘वर्गो ट्रांसपोर्ट 8’ नाम का यह जहाज ईस्ट जावा के सुराबाया से बोर्नियो द्वीप के बांजारमासियन की तरफ जा रहा था, तभी अचानक भयानक मौसम के बीच इसका संपर्क टूट गया. समंदर के बीचों-बीच हुए इस हादसे की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. राहत और बचाव कार्य के दौरान अब तक 103 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन इस बीच एक यात्री की दर्दनाक मौत की भी पुष्टि हो चुकी है. सबसे डराने वाली बात यह है कि अभी भी 140 लोग समंदर की गहराइयों में लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू एजेंसियों ने समंदर में कई जहाज और एक हेलिकॉप्टर झोंक दिया है. इंडोनेशिया में समुद्री हादसों का यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बड़े शिप हजारों लोगों की जिंदगी निगल चुके हैं.

खराब मौसम का शिकार हुआ ‘वर्गो ट्रांसपोर्ट 8’, समंदर में टूटा संपर्क

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, लापता हुआ ‘वर्गो ट्रांसपोर्ट 8’ जहाज ईस्ट जावा के सुराबाया से शनिवार को रवाना हुआ था, लेकिन रविवार तड़के अचानक यह समंदर के भयानक मौसम यानी खराब वेदर की चपेट में आ गया. बांजारमासियन के सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिस के मुताबिक, डेस्टिनेशन से करीब 150 किलोमीटर पहले ही इस जहाज का कम्यूनिकेशन फेल हो गया और इसका संपर्क पूरी तरह टूट गया. जहाज पर सवार 243 लोगों की जान खतरे में पड़ते ही प्रशासन में भगदड़ मच गई और आनन-फानन में बचाव दल अपनी जान जोखिम में डालकर समंदर में कूद पड़े.

103 लोग सुरक्षित रेस्क्यू, एक की मौत और 140 की तलाश जारी

रेस्क्यू ऑपरेशन की ताजा अपडेट के मुताबिक, समंदर में चलाए गए अभियान में अब तक 103 लोगों को अलग-अलग जहाजों की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया है. हालांकि, इस रेस्क्यू के दौरान एक शख्स की मौत की दुखद खबर भी सामने आई है. सबसे बड़ी चुनौती बाकी बचे 140 लोगों को ढूंढना है, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. अधिकारी अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं और लापता लोगों की तलाश के लिए समंदर के चप्पे-चप्पे को खंगाला जा रहा है.

क्या है इंडोनेशिया में बार-बार होने वाले समुद्री हादसों की असली वजह?

17,000 से ज्यादा छोटे-बड़े द्वीपों से बने इंडोनेशिया में फेरी और पैसेंजर शिप्स ही आवाजाही का सबसे बड़ा और सस्ता जरिया हैं, जहां रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं. लेकिन यहां समंदर के सफर में मौत का खतरा हमेशा मंडराता रहता है. ट्रॉपिकल इलाका होने के कारण यहां अचानक भारी बारिश, तूफानी हवाएं और ऊंची लहरें उठने लगती हैं, जो छोटे-2 जहाजों के लिए काल बन जाती हैं. इसके अलावा जहाजों में ओवरलोडिंग, सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाना और सेफ्टी इक्विपमेंट्स की कमी इन जानलेवा हादसों को खुला बुलावा देती है.

फिलीपींस की वो खौफनाक आग और समंदर के पुराने जख्म

सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देश फिलीपींस में भी समंदर का सफर मौत का कुआं साबित हो रहा है. हाल ही में फिलीपींस जा रही एक पैसेंजर फेरी में भीषण आग लगने से 76 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि कई लोग लापता हो गए थे. इतिहास गवाह है कि साल 1987 में फिलीपींस में ही ‘डोना पाज़’ फेरी एक ऑयल टैंकर से टकराकर डूब गई थी, जिसमें 4300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी. यह दुनिया की सबसे बड़ी शांति समय की समुद्री आपदा मानी जाती है, जो यह बताती है कि जलमार्गों पर जरा सी लापरवाही कितने बड़े नरसंहार को जन्म दे सकती है.

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