कमरे में गैर मर्द के साथ बनाए शारीरिक संबंध, फिर ऐसा क्या हुआ… पहले हुई बेहोश फिर पहुंच गई अस्पताल

Indonesia Woman Physical Relations: इंडोनेशिया के एक राज्य से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पर शरिया कानून के तहत शादी के बाहर गैरमर्द से यौन संबंध (शारीरिक संबंध) बनाने पर एक जोड़े को 100 कोड़े मारे जाने की सजा का एलान हुआ. पुरुष और महिला को एक साथ 100 कोड़े मारे गए, इस दौरान महिला बेहोश हो गई. महिला की पहचान ज़ाहिर नहीं की गई है. गुरुवार (21 मई, 2026) को सुमात्रा द्वीप के उत्तरी छोर पर स्थित बांदा आचे में सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाने के बाद महिला बेहोश हो गई जिसे बाद उसे उठाकर इलाज के लिए ले जाना पड़ा.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिर से पैर तक एक डरावने भूरे रंग के लिबास और सफ़ेद मास्क पहने व्यक्ति ने महिला और पुरुष को कोड़े मारे. सज़ा भुगतते समय महिला का साथी दर्द से कराहता हुआ दिखाई दिया, जबकि महिला तो बेहोश ही हो गई.

यहां पर बता दें कि इंडोनेशिया के आचे क्षेत्र के सख़्त कानूनों के तहत अविवाहित जोड़ों को गैर मर्द से यौन संबंध बनाने की अनुमति नहीं है. यह मुस्लिम-बहुल इंडोनेशिया में एकमात्र ऐसी जगह है जहां शरिया कानून लागू है. इसमें दोषी पाए जाने पर कोड़े मारने की सज़ा दी जाती है, इसके कई तरह के अपराधों के लिए 100 कोड़े मारने की सजा दी जाती है.

इनमें जुआ खेलना, शराब पीना, समलैंगिक कृत्य और शादी के बाहर यौन संबंध बनाना शामिल है. बताया जा रहा है कि इस शादीशुदा महिला के गैरमर्द से अवैध संबंध थे. एक दिन इसने बंद कमरे में गैर मर्द के साथ संबंध बनाए, लेकिन बाहर निकलते हुए देख लिया गया. इसके बाद सजा के तौर पर 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई.

बच्चों के साथ यौन संबंध बर मिलती है सबसे बड़ी सजा

इंडोनेशिया के आचे में शरिया कानून के तहत सबसे सख़्त सज़ा बच्चों के साथ दुष्कर्म करने वालों को दी जाती है. इस अपराध के लिए 200 कोड़े तक की सज़ा देने के नियम है. कई बार 200 महीने तक की जेल या दो किलोग्राम सोने के मूल्य के बराबर जुर्माना हो सकता है.

ताजा मामले में यही हुआ. इंडोनेशिया के एक प्रांत के सख़्त शरिया कानूनों के तहत शादी के बाहर यौन संबंध बनाने के लिए एक महिला और उसके साथी को 100-100 कोड़े मारे जाने के बाद महिला बेहोश हो गई. आचे इलाके में लागू सख़्त कानूनों के तहत, अविवाहित जोड़ों को यौन संबंध बनाने की इजाज़त नहीं है.

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शराब पीने पर मिलती है 140 कोड़ों की सजा

इससे पहले जनवरी में एक और महिला और उसके साथी को शराब पीने और शादी के बाहर यौन संबंध बनाने के लिए 140-140 कोड़े मारे गए थे. यह उस इलाके में गलत व्यवहार के लिए दी जाने वाली सबसे सख़्त सज़ाओं में से एक थी.

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गलत काम पर नहीं मिलती किसी को भी छूट

बांदा आचेह की शरिया पुलिस के प्रमुख मुहम्मद रिज़ाल ने उस समय कहा कि हम किसी के लिए कोई छूट नहीं देते, खासकर अपने ही सदस्यों के लिए तो बिल्कुल नहीं। इससे निश्चित रूप से हमारे नाम पर दाग लगता है. पिछले साल दो पुरुषों को शरिया अदालत द्वारा यौन संबंध बनाने का दोषी पाए जाने के बाद, प्रत्येक को 76 कोड़े मारे गए थे.

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