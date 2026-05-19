ईरान के साथ जंग करना US को पड़ा भारी? इस मुस्लिम देश ने दिया ट्रंप को बड़ा झटका; चीन हुआ खुश!

Indonesia US Defense Deal: ईरान युद्ध और एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच इंडोनेशिया ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है. अप्रैल 2026 में दोनों देशों के बीच हुए रक्षा समझौते को लेकर अब इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने साफ संकेत दिए हैं कि उनकी सरकार इस डील को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है. उन्होंने कहा कि जिस आशय पत्र (Letter of Intent) पर हस्ताक्षर किए गए थे, वह अंतिम और बाध्यकारी समझौता नहीं माना जा सकता. इस बयान ने अमेरिका की इंडो-पैसिफिक रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या था अमेरिका-इंडोनेशिया रक्षा समझौता?

अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच अप्रैल 2026 में जो रक्षा समझौता हुआ था, उसका मकसद दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी मौजूदगी को मजबूत करना था. इस डील के तहत अमेरिकी सेना को इंडोनेशिया की जमीन, एयरबेस और समुद्री इलाकों तक रणनीतिक पहुंच मिलने की संभावना थी. अमेरिका इस साझेदारी के जरिए दक्षिण चीन सागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना चाहता था. हालांकि समझौते के दौरान ही इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर चिंता जताई थी.

अमेरिका के लिए क्यों अहम है इंडोनेशिया?

इंडोनेशिया भौगोलिक रूप से बेहद रणनीतिक देश माना जाता है. यह दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है, जहां से पूरे आसियान क्षेत्र की निगरानी आसान हो जाती है. चीन का बड़ा समुद्री व्यापार दक्षिण चीन सागर के रास्ते होता है, इसलिए अमेरिका इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है. इसके अलावा इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश भी है और लंबे समय तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अहम चेहरा रहा है. 2020 के बाद अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ कई बड़े समझौते किए थे.

डील से पीछे हटने की वजह

विशेषज्ञों के अनुसार इंडोनेशिया के पीछे हटने की दो मुख्य वजहें हैं. पहली वजह विदेश मंत्रालय का विरोध है. मंत्रालय का मानना है कि इस समझौते से चीन और पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, जिसका असर व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ेगा. दूसरी वजह देश के भीतर बढ़ता विरोध है. करीब 65 नागरिक संगठनों ने इस डील के खिलाफ याचिका दायर की थी और सरकार पर अमेरिका के सामने झुकने का आरोप लगाया था.

जकार्ता के फैसले से बदल सकते हैं एशियाई समीकरण

इंडोनेशिया के इस रुख को अमेरिका की इंडो-पैसिफिक रणनीति के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. यदि यह रक्षा समझौता पूरी तरह लागू नहीं होता, तो दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की सैन्य पहुंच सीमित हो सकती है. वहीं चीन के लिए यह राहत की खबर मानी जा रही है. एशिया में बढ़ती शक्ति प्रतिस्पर्धा के बीच इंडोनेशिया का यह फैसला आने वाले समय में क्षेत्रीय राजनीति और रणनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है.

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