Indonesia Thieves Viral Video: पुलिस नहीं… इंसानों ने चोरों को सिखाया सबक, किया ऐसा कांड; देखें Viral Video

Indonesia Thieves Viral Video: इंडोनेशिया से सामने आए एक अनोखे मामले ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से परेशान स्थानीय लोगों ने इस बार चोरों को पकड़ने के बाद ऐसा कदम उठाया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. पुलिस की कार्रवाई से निराश लोगों ने बिना मारपीट किए चोरों को भागने से रोकने के लिए उन्हें सिर से पैर तक डक्ट टेप से लपेट दिया. इस अनोखे अंदाज ने इंटरनेट पर बहस भी छेड़ दी है.

कैसे पकड़े गए चारों चोर?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना इंडोनेशिया के एक रिहायशी इलाके की है. देर रात चार लोग चोरी की नीयत से एक दुकान में घुसे थे. हालांकि, मकान मालिक को पहले से ही चोरी की आशंका थी, इसलिए उसने पड़ोसियों के साथ मिलकर निगरानी की व्यवस्था कर रखी थी. जैसे ही चोर वारदात को अंजाम देने लगे, स्थानीय लोगों ने उन्हें मौके पर ही घेर लिया और भागने का कोई मौका नहीं दिया.

डक्ट टेप से पूरी तरह लपेट दिया

चोरों को पकड़ने के बाद लोगों ने उन्हें काबू में रखने के लिए चमकीले नारंगी रंग के डक्ट टेप का इस्तेमाल किया. सिर से लेकर पैरों तक उन्हें इस तरह लपेटा गया कि वे हिल भी नहीं सके. सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में उनकी हालत देखकर कई यूजर्स ने मजाक करते हुए उनकी तुलना मशहूर बच्चों की टीवी सीरीज ‘Teletubbies’ के किरदार ‘टिंकी विंकी’ से की. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि टेप से उनके सिर पर बने आकार नकली कान जैसे दिखाई दे रहे थे.

वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर बंटी राय

घटना का वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ यूजर्स का मानना है कि बिना हिंसा का सहारा लिए चोरों को पकड़ने और भागने से रोकने का ये तरीका प्रभावी था. वहीं कई लोगों ने इसे कानून अपने हाथ में लेने जैसा बताते हुए कहा कि किसी भी आरोपी के साथ इस तरह सार्वजनिक व्यवहार उचित नहीं है. फिलहाल, चोरों के इस अनोखे ‘ममी लुक’ वाले वीडियो की चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है.