Home > विदेश > Indonesia Thieves Viral Video: पुलिस नहीं… इंसानों ने चोरों को सिखाया सबक, किया ऐसा कांड; देखें Viral Video

Indonesia Thieves Viral Video: पुलिस नहीं… इंसानों ने चोरों को सिखाया सबक, किया ऐसा कांड; देखें Viral Video

Indonesia Thieves Viral Video: इंडोनेशिया में चोरी करते चार चोर पकड़े गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने डक्ट टेप से पूरी तरह लपेट दिया. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर बहस छिड़ गई.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 3, 2026 5:58:18 PM IST

Indonesia Thieves Viral Video: पुलिस नहीं… इंसानों ने चोरों को सिखाया सबक, किया ऐसा कांड; देखें Viral Video


Indonesia Thieves Viral Video: इंडोनेशिया से सामने आए एक अनोखे मामले ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से परेशान स्थानीय लोगों ने इस बार चोरों को पकड़ने के बाद ऐसा कदम उठाया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. पुलिस की कार्रवाई से निराश लोगों ने बिना मारपीट किए चोरों को भागने से रोकने के लिए उन्हें सिर से पैर तक डक्ट टेप से लपेट दिया. इस अनोखे अंदाज ने इंटरनेट पर बहस भी छेड़ दी है.

 कैसे पकड़े गए चारों चोर?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना इंडोनेशिया के एक रिहायशी इलाके की है. देर रात चार लोग चोरी की नीयत से एक दुकान में घुसे थे. हालांकि, मकान मालिक को पहले से ही चोरी की आशंका थी, इसलिए उसने पड़ोसियों के साथ मिलकर निगरानी की व्यवस्था कर रखी थी. जैसे ही चोर वारदात को अंजाम देने लगे, स्थानीय लोगों ने उन्हें मौके पर ही घेर लिया और भागने का कोई मौका नहीं दिया.

You Might Be Interested In

 डक्ट टेप से पूरी तरह लपेट दिया

चोरों को पकड़ने के बाद लोगों ने उन्हें काबू में रखने के लिए चमकीले नारंगी रंग के डक्ट टेप का इस्तेमाल किया. सिर से लेकर पैरों तक उन्हें इस तरह लपेटा गया कि वे हिल भी नहीं सके. सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में उनकी हालत देखकर कई यूजर्स ने मजाक करते हुए उनकी तुलना मशहूर बच्चों की टीवी सीरीज ‘Teletubbies’ के किरदार ‘टिंकी विंकी’ से की. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि टेप से उनके सिर पर बने आकार नकली कान जैसे दिखाई दे रहे थे.

 वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर बंटी राय

घटना का वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ यूजर्स का मानना है कि बिना हिंसा का सहारा लिए चोरों को पकड़ने और भागने से रोकने का ये तरीका प्रभावी था. वहीं कई लोगों ने इसे कानून अपने हाथ में लेने जैसा बताते हुए कहा कि किसी भी आरोपी के साथ इस तरह सार्वजनिक व्यवहार उचित नहीं है. फिलहाल, चोरों के इस अनोखे ‘ममी लुक’ वाले वीडियो की चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है.

Tags: Indonesia Thieves Viral Videoviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फ्रेश रहने के लिए कौन से फल खाएं?

July 2, 2026

ज्यादा मसाले वाला खाना खाने के नुकसान

July 2, 2026

सेहत की गड़बड़ी का इशारा हैं पैरों के 8 संकेत!

July 2, 2026

इन संकेतों से जानिए, आपके शरीर में कौन-सा विटामिन कम...

July 2, 2026

इन फिल्मों की कहानी जीत लेंगी आपका दिल

July 2, 2026

कपिल शर्मा ने इन फिल्मों में किया काम, एक हिट...

July 2, 2026
Indonesia Thieves Viral Video: पुलिस नहीं… इंसानों ने चोरों को सिखाया सबक, किया ऐसा कांड; देखें Viral Video

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Indonesia Thieves Viral Video: पुलिस नहीं… इंसानों ने चोरों को सिखाया सबक, किया ऐसा कांड; देखें Viral Video
Indonesia Thieves Viral Video: पुलिस नहीं… इंसानों ने चोरों को सिखाया सबक, किया ऐसा कांड; देखें Viral Video
Indonesia Thieves Viral Video: पुलिस नहीं… इंसानों ने चोरों को सिखाया सबक, किया ऐसा कांड; देखें Viral Video
Indonesia Thieves Viral Video: पुलिस नहीं… इंसानों ने चोरों को सिखाया सबक, किया ऐसा कांड; देखें Viral Video