दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश में कैसे मची तबाही? मलबे के नीचे से कराह रहे हैं सैकड़ों लोग, वीडियो वायरल
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश में कैसे मची तबाही? मलबे के नीचे से कराह रहे हैं सैकड़ों लोग, वीडियो वायरल

Indonesia school collapse: अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मलबे के नीचे और शव दिखाई दे रहे हैं. जिससे संकेत मिलता है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है.

Indonesia school collapse (pc-x)
Indonesia school collapse (pc-x)

Indonesia school collapse: इंडोनेशिया में एक इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल के ढहने से हड़ंकंप मच गया. स्कूल के ढहने के एक दिन बाद अभी भी दर्जनों किशोर लड़कों की तलाश जारी है. वहीं अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है. अधिकारियों ने बताया कि अल खोज़िनी स्कूल की इमारत ढहने के बाद 91 लोग लापता बताए जा रहे हैं. जब यह घटना हुई तब छात्र निर्माणाधीन इमारत की निचली मंजिल पर स्थित एक मस्जिद में देर दोपहर की नमाज़ पढ़ रहे थे.

तीन शव बरामद

यह बोर्डिंग स्कूल पूर्वी जावा के सिदोअर्जो शहर में स्थित है. जो जकार्ता से लगभग 780 किलोमीटर (480 मील) पूर्व में है.मंगलवार देर शाम तक तीन शव बरामद कर लिए गए थे जबकि लापता लोग अभी भी कंक्रीट के विशाल स्लैब के नीचे फंसे हुए थे. स्कूल में 99 बच्चों और कर्मचारियों का पता लगा लिया गया है.

मलबे के अंदर लोगों के जिंदा होने के संकेत

स्थानीय बचाव एजेंसी के प्रमुख नानंग सिगिट ने बताया कि बचाव दल को मलबे के नीचे लोगों के होने के संकेत मिले हैं. उन्होंने कहा कि हमने एक कैमरे का इस्तेमाल किया और छह लोगों का पता लगाने में सफल रहे जो अभी जीवित लग रह हैं क्योंकि जब उन्होंने खोज कैमरे की रोशनी देखी तो वे अपने पैर हिला रहे थे.

49 वर्षीय पवित्र अब्दुल्ला आरिफ अपने भतीजे रोसी की मोबाइल फोन पर तस्वीर दिखाते हुए रो पड़े, जो अभी भी लापता लोगों में है. उन्होंने कहा कि ‘मैं चिल्लाते हुए इधर-उधर भागा रोसी! रोसी! अगर तुम मुझे सुन सकते हो और हिल सकते हो तो बाहर निकलो और फिर एक बच्चा मलबे से चिल्ला रहा था,वह फंसा हुआ था. मुझे लगा कि वह रोसी है इसलिए मैंने पूछा क्या तुम रोसी हो और बच्चे ने कहा हे भगवान नहीं, मेरी मदद करो’

भारी उपकरणों का नहीं किया जा रहा है इस्तेमाल

बचावकर्मियों को मलबा हटाने में मदद के लिए एक उत्खनन मशीन और एक क्रेन तैनात की गई थी, लेकिन स्थानीय खोज एवं बचाव अधिकारी नानंग सिगिट ने कहा कि अधिकारी शेष संरचना के ढह जाने के डर से भारी उपकरणों का उपयोग नहीं करेंगे.

आपदा न्यूनीकरण एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल मुहरी ने कहा कि बचावकर्मी अभी भी 91 लोगों की तलाश कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि 26 घायलों का अभी भी स्थानीय अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

कैसे ढ़ही इमारत? 

बीएनबीपी प्रवक्ता अब्दुल मुहरी के अनुसार स्कूल की चौथी मंजिल पर नए निर्माण कार्य के भार को सहन करने में विफल रहने के कारण इमारत ढह गई. उन्होंने कड़े सुरक्षा मानकों की मांग की और जनता तथा भवन प्रबंधकों से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निर्माण प्रक्रियाओं की अधिक सावधानीपूर्वक निगरानी करने का आग्रह किया.

इंडोनेशिया में घरों को अधूरा छोड़ना आम बात

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में एक स्कूल अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि निर्माण कार्य पिछले नौ महीनों से चल रहा था.ढीले निर्माण मानकों ने इंडोनेशिया में भवन सुरक्षा को लेकर व्यापक चिंताएं पैदा कर दी हैं, जहां संरचनाओं  विशेष रूप से घरों  को अधूरा छोड़ देना आम बात है जिससे मालिकों को बाद में अपने बजट की अनुमति मिलने पर अतिरिक्त मंजिलें बनाने की अनुमति मिल जाती है.

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

इस महीने की शुरुआत में पश्चिम जावा में एक प्रार्थना सभा आयोजित करने वाली इमारत के ढह जाने से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए. 2018 में जकार्ता के पूर्व में सिरेबोन में एक संगीत कार्यक्रम की रिहर्सल कर रहे सात किशोरों की उस इमारत के ढह जाने से मौत हो गई जिसमें वे रह रहे थे.उसी वर्ष जकार्ता में इंडोनेशिया के स्टॉक एक्सचेंज भवन की मेजेनाइन मंजिल के लॉबी में गिर जाने से कम से कम 75 लोग घायल हो गए थे.

