इंडोनेशिया के वित्त मंत्री का हुआ शेख हसीना वाला हाल, घर में घूस प्रदर्शनकारियों ने किया ऐसा काम, रद्द करनी पड़ी चीन यात्रा

Indonesia: जिस समय वित्त मंत्री के घर में लूटपाट हो रही थी, उसी समय भीड़ ने दक्षिण तंगेरांग में नास्देम सांसद और पूर्व अभिनेत्री नफा उरबाक के घर पर हमला कर दिया। यहाँ भी लूटपाट और तोड़फोड़ हुई।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 31, 2025 13:18:00 IST

Indonesia: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और कई अन्य शहरों में एक हफ़्ते से चल रहे विरोध प्रदर्शन अब हिंसक हो गए हैं। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने दक्षिण तंगेरांग में वित्त मंत्री मुल्यानी इंद्रावती समेत कई सांसदों के घरों में लूटपाट की। भीड़ ने घर की सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमला किया और प्रवेश द्वार तोड़ दिया। उन्होंने कीमती सामान लूट लिया और नुकसान भी पहुँचाया। ऐसी घटनाओं के कारण राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो को अपनी चीन यात्रा रद्द करनी पड़ी।

हर महीने 50 लाख रुपये आवास भत्ता

एक हफ़्ते पहले, यह बात सामने आई थी कि इंडोनेशिया के 580 सांसदों को उनके वेतन के अलावा हर महीने 50 लाख रुपये (करीब 3,075 डॉलर) आवास भत्ता मिल रहा है, जो राजधानी के न्यूनतम वेतन से 10 गुना ज़्यादा है। महंगाई और बेरोज़गारी से जूझ रहे लोगों के लिए यह आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। इसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

डिलीवरी राइडर की मौत 

ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान 29 अगस्त को जकार्ता में गुस्साई भीड़ और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें एक पुलिस बख्तरबंद गाड़ी एक डिलीवरी राइडर को कुचलती हुई दिखाई दी। इसके बाद सुरबाया, योग्याकार्ता, मेदान, मकास्सर, मनाडो, बांडुंग और पापुआ में भी लोगों ने प्रदर्शन किया। कई जगहों पर सिग्नल तोड़े गए, सड़कें बंद कर दी गईं और घंटों यातायात ठप रहा।

किन नेताओं के घरों में लूटपाट हुई?

जिस समय वित्त मंत्री के घर में लूटपाट हो रही थी, उसी समय भीड़ ने दक्षिण तंगेरांग में नास्देम सांसद और पूर्व अभिनेत्री नफा उरबाक के घर पर हमला कर दिया। यहाँ भी लूटपाट और तोड़फोड़ हुई। पूर्वी जकार्ता के दुरेन सावित जिले में सैकड़ों लोगों ने पूर्व टीवी होस्ट उया कुया के घर में लूटपाट शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस कुछ नहीं कर सकी। दंगाइयों ने दक्षिण जकार्ता में विधायक एको पैट्रियो के घर में तोड़फोड़ की। उन्होंने उसके आलीशान घर से सामान, कपड़े, फ्रिज और एलपीजी गैस सिलेंडर भी लूट लिए।

नेशनल मैंडेट पार्टी (PAN) के सदस्य उया और एको इसी महीने तब सुर्खियों में आए जब संसद के वार्षिक सत्र के दौरान उनके नाचने का वीडियो वायरल हुआ। इस कृत्य के लिए दोनों की कड़ी आलोचना हुई।

Tags: Indonesia
