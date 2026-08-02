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Indonesia Ferry Fire: इंडोनेशिया में बड़ा हादसा, नाव में लगी भीषण आग; कई लोगों की मौत

Indonesia:इंडोनेशियाई ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री के मुताबिक, यात्रियों को रेस्क्यू जहाजों में भेजा जा रहा है. लोकल टाइम के मुताबिक सुबह 11:20 बजे तक, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फेरी पर लगभग 40 लोग बचे थे.

By: Divyanshi Singh | Published: August 2, 2026 4:26:20 PM IST

इंडोनेशिया में बड़ा हादसा
इंडोनेशिया में बड़ा हादसा


Indonesia: इंडोनेशिया में मदुरा आइलैंड के पास एक फेरी में लगी भीषण आग से बहुत ज़्यादा अफ़रा-तफ़री मच गई है. इस घटना में फेरी में सवार पाँच लोगों की मौत हो गई है, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं. बताया जा रहा है कि फेरी में लगभग 271 लोग सवार थे. लापता लोगों को ढूंढने के लिए अभी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है.

लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फेरी ईस्ट जावा प्रांत के सुराबाया से साउथ सुलावेसी के मकासर शहर जा रही थी, जब चढ़ने के कुछ घंटों बाद उसमें आग लग गई. आग लगने के समय फेरी में लगभग 271 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे. कई जहाजों को शामिल करके एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. आग लगने के बाद, 225 लोगों को बचाया गया.

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 यात्रियों को बचाने का काम कर रहे हैं अधिकारी

इंडोनेशियाई ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री के मुताबिक, यात्रियों को रेस्क्यू जहाजों में भेजा जा रहा है. लोकल टाइम के मुताबिक सुबह 11:20 बजे तक, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फेरी पर लगभग 40 लोग बचे थे. इंडोनेशिया के ट्रांसपोर्टेशन मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है, और वे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के साथ काम कर रहे हैं.

पहले भी हो चुके हैं ऐसे हादसे 

यह घटना इंडोनेशिया में एक और जानलेवा फेरी में आग लगने के एक साल बाद हुई है. जुलाई 2025 में, उत्तरी सुलावेसी प्रांत के तट पर एक यात्री जहाज़ में आग लगने से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 150 लोगों को बचाया गया था. KM बार्सिलोना 5 नाम के इस जहाज़ में लगभग 280 लोग सवार थे. पिछले साल 19 जुलाई को प्रांतीय राजधानी मनाडो के तट पर जाते समय इसमें आग लग गई थी.

यात्री नावों में हादसे होने का खतरा क्यों रहता है?

इंडोनेशिया, जो 17,000 से ज़्यादा द्वीपों वाला देश है, में फेरी ट्रांसपोर्टेशन का एक लोकप्रिय तरीका है, लेकिन हादसे आम हैं. जहाज़ अक्सर यात्रियों और माल से ओवरलोड होते हैं, और सुरक्षा के सही तरीके न होने की वजह से अक्सर जान बचाने वाले उपकरण खराब हो जाते हैं. यात्री अक्सर नाव हादसों में शामिल होते हैं.

Tags: Indonesia
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