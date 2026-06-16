भूकंप के तेज झटकों से दहल उठा इंडोनेशिया, घरों से निकले लोग; तीव्रता जान उड़ जाएंगे होश

Indonesia Earthquake: मंगलवार को इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर 6.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र पालू से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में 10 किलोमीटर की गहराई पर था. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, भूकंप सुबह के समय आया और इसका केंद्र 1.073° दक्षिणी अक्षांश और 120.263° पूर्वी देशांतर पर था. खबर लिखे जाने तक किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई तुरंत जानकारी नहीं मिली थी.

इसके अलावा, एक अलग घटना में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास रिक्टर पैमाने पर 6.1 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया.

सुमात्रा के पास समुद्र में आया भूकंप

यह भूकंप सुमात्रा के पास समुद्र में आया. यह इलाका प्रशांत महासागर के ‘रिंग ऑफ फायर’ पर स्थित है, जहां कई टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं, इसलिए यहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं. हालांकि, यहां से भी किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई तुरंत खबर नहीं मिली.

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फिलीपींस में आया था जोरदार भूकंप

इससे पहले, फिलीपींस के दक्षिणी शहर जनरल सैंटोस में 7.8 तीव्रता का भूकंप आने से कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई थी. भूकंप से इमारतें ढह गईं और पूरे इलाके में सुनामी की चेतावनी जारी की गई. इंडोनेशिया ने कालीमंतन और सुलावेसी के कुछ हिस्सों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की और कहा कि प्रभावित इलाकों में तीन मीटर तक ऊंची लहरें आ सकती हैं.

सुनामी का खतरा

सुनामी का खतरा बढ़ने पर इंडोनेशिया की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने मनाडो, गोरोंटालो और सांगिहे द्वीप समूह के अधिकारियों को लोगों को सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर पहुंचाने का काम व्यवस्थित तरीके से शुरू करने का निर्देश दिया. फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान (PHIVOLCS) ने कहा कि उसने छह निगरानी केंद्रों पर अलग-अलग ऊंचाई वाली सुनामी लहरों को रिकॉर्ड किया है. एजेंसी ने बताया कि सबसे ऊंची सुनामी लहर 1.4 मीटर मापी गई.

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