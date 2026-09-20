Home > विदेश > ‘प्यार किया तो 21 कोड़े, Extra Marital Affair पर 100’… दर्द से बेहोश हो जाओगे, तब भी नहीं रुकेगी सजा; आखिर कहां का है ये कानून?

‘प्यार किया तो 21 कोड़े, Extra Marital Affair पर 100’… दर्द से बेहोश हो जाओगे, तब भी नहीं रुकेगी सजा; आखिर कहां का है ये कानून?

Adultery Punishment 100 Lashes Sharia Law: Indonesia के Aceh में 17 सितंबर को 10 लोगों को सार्वजनिक तौर पर caning यानी कोड़ों की सजा दी गई. 2 लोगों को adultery के मामले में 100-100 कोड़ें मिले. जानिए इस धरती पर अभ भी ऐसा कानून क्यों लागू है और मानवाधिकार संगठनों का इस पर क्या रुख है.

By: Kajal Jain | Published: September 20, 2026 12:37:03 PM IST

'प्यार किया तो 21 कोड़े, Extra Marital Affair पर 100'... दर्द से बेहोश हो जाओगे, तब भी नहीं रुकेगी सजा; आखिर कहां का है ये कानून?
'प्यार किया तो 21 कोड़े, Extra Marital Affair पर 100'... दर्द से बेहोश हो जाओगे, तब भी नहीं रुकेगी सजा; आखिर कहां का है ये कानून?


Adultery Punishment 100 Lashes Sharia Law: आज के आधुनिक दौर में जब शादीशुदा रिश्ते में प्यार नहीं मिलता तो लोग बाहर ऑप्शन तलाशने लगते हैं. यह फैसला शादीशुदा रिश्तों की मजबूत कड़ी को कमजोर कर देता है लेकिन कई देशों में एक्सट्रा मेरिटल अफेयर अपराध नहीं है, जबकि कुछ देशों में विवाह के बाहर संबंध बनाने पर नर्क से बदतर सजा दी जाती है. जी हां, एक ऐसा भी देश धरती पर मौजूद है जहां एक्सट्रा मेरिटल अफेयर रखने पर आरोपी पति या पत्नी को सरेआम 100 कोड़ों की सजा दी जाती है. लेकिन ऐसा क्यों होता है और ऐसा कौन सा कानून है जो इस हैवानियत को मान्यता देता है? आइए जानते हैं.

यह दिल दहला देने वाला मामला इंडोनेशिया के आचेह (Aceh) प्रांत से सामने आया है, जो दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम-बहुमत वाले देश इंडोनेशिया का इकलौता ऐसा राज्य है जहां शरिया (Shariah) यानी इस्लामिक कानून लागू है. हाल ही में यहां एक सार्वजनिक जगह पर खौफनाक मंज़र देखने को मिला, जहां दो महिलाओं और दो पुरुषों को शादी के बाहर संबंध यानी एक्सट्रा मेरिटल अफेयर (Adultery) के आरोप में सरेआम 100-100 कोड़े मारे गए. इस दौरान भीड़ में छोटे-बच्चे भी मौजूद थे, जिनमें से कई लोग जोश में आकर ‘और जोर से मारो!’ चिल्ला रहे थे. सज़ा के दौरान एक महिला दर्द से कराहते हुए बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वहां मौजूद कानून के रखवालों का दिल नहीं पसीजा. सिर्फ इतना ही नहीं, हगिंग और किसिंग जैसी मामूली ‘फिजिकल इंटीमेसी’ के लिए भी लोगों को कोड़े खाने पड़े.

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शरिया कानून का खौफ, जहां मामूली गलतियों पर मिलती है बेरहम सजा

इंडोनेशिया भले ही एक मॉडर्न देश माना जाता हो, लेकिन उसका आचेह प्रांत बाकी देश से अलग विशेष स्वायत्तता (Autonomy) के तहत चलता है. साल 2005 के शांति समझौते के बाद यहां शरिया कानून को पूरी सख्ती से लागू किया गया, जो साल 2015 से गैर-मुसलमानों पर भी लागू होता है. यहां सरेआम चाबुक या कोड़े बरसाना कोई आम बात नहीं बल्कि एक लीगल सजा है. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अलावा यहां ताश खेलना, शराब पीना, टाइट कपड़े पहनना, या लड़कों का शुक्रवार की नमाज न पढ़ना भी बड़ा जुर्म माना जाता है. पिछले दिनों एक यंग कपल को सिर्फ इसलिए 21 कोड़े मारे गए थे क्योंकि उन्होंने टिक टॉक लाइवस्ट्रीम (TikTok Livestream) पर किस कर लिया था.

100 कोड़ों की दर्दनाक सजा, तड़पकर बेहोश हुई महिला

गुरुवार को हुई इस पब्लिक फ्लॉगिंग में कुल 10 लोगों को सजा सुनाई गई थी. जब उस कपल को 100 कोड़े मारे जा रहे थे, तो महिला दर्द से बुरी तरह चीख रही थी और बार-बार कोड़े रोकने की भीख मांग रही थी. देखते ही देखते वह दर्द की शिद्दत से बेहोश होकर जमीन पर घुटनों के बल आ गिरी. वहीं, उस पुरुष को भी 60 कोड़े लगने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद प्रॉसिक्यूशन ऑफिस ने उसकी सजा को कुछ वक्त के लिए रोक दिया ताकि वह थोड़ा संभल सके और रिकवर होने के बाद बाकी के कोड़े खा सके.

बर्थडे पार्टी में मिलना भी गुनाह, मानवाधिकार संगठनों ने उठाए सवाल

इस खौफनाक सजा का दायरा सिर्फ एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर तक सीमित नहीं है. उसी दिन 8 अन्य लोगों को भी 16 से 21 कोड़े मारे गए, जिनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वे किसी बर्थडे पार्टी में अपोजिट जेंडर (लड़का-लड़की) के साथ मिल-जुलकर शामिल हुए थे. आचेह के प्रशासन का मानना है कि इस तरह की पब्लिक सजा से समाज में डर पैदा होता है और लोग सुधर जाते हैं. हालांकि, एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे बड़े मानवाधिकार संगठन इस क्रूर प्रथा की कड़ी निंदा कर चुके हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन इसे अपनी धार्मिक पहचान और डिसिप्लिन का हिस्सा बताकर सही ठहराता है.

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Tags: Extra-Marital Affair
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