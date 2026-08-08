कौन है जुगाड़ धामी, जिस पर लगा एम्यूजमेंट पार्क युवती से दुष्कर्म का आरोप, सामने आ सकती हैं कई और पीड़िताएं

ओंटारियो के वॉन (Vaughan) शहर में एक एम्यूजमेंट पार्क में 19 साल के इंडो-कैनेडियन युवक जुगाड़ धामी पर युवती के साथ उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने अन्य पीड़ितों से भी सामने आने की अपील की है. यह कथित उत्पीड़न ओंटारियो प्रांत के वॉन शहर में एक एम्यूजमेंट पार्क में हुआ था. यॉर्क रीजनल पुलिस (YRP) ने शुक्रवार को बताया कि बुधवार को ग्रेटर टोरंटो एरिया (GTA) के ब्रैम्पटन निवासी 19 वर्षीय जुगाड़ धामी पर उत्पीड़न और हस्तक्षेप (interference) का एक-एक आरोप लगाया गया.

YRP ने बताया कि खबर मिली थी कि 25 मई को एक युवती अपने दोस्तों के साथ वॉन के एक एम्यूजमेंट पार्क में थी और जब वह एक राइड पर चढ़ रही थी, तो सुरक्षा जांच के दौरान एक राइड ऑपरेटर ने उसका उत्पीड़न किया. इस मामले की जांच YRP की स्पेशल विक्टिम्स यूनिट (Special Victims Unit) के जांचकर्ताओं ने की और संदिग्ध की तस्वीर भी जारी की गई, “क्योंकि उन्हें लगता है कि और भी पीड़ित हो सकते हैं।”

YRP ने कहा कि उत्पीड़न में प्रकृति का कोई भी ऐसा संपर्क शामिल है जिसके लिए सहमति ना ली गई हो. पुलिस ने उन संभावित पीड़ितों से सामने आने और घटना की रिपोर्ट करने की अपील की, जिन्हें लगता है कि वे यौन उत्पीड़न का शिकार हुई हो सकती हैं. बयान में कहा गया कि यौन अपराधों के लिए कोई समय-सीमा (statute of limitations) नहीं होती है और अपराध की तारीख के काफी समय बाद भी अपराधियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है.

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