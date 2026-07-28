इस देश में मर रहे हैं सबसे ज्यादा भारतीय, हर कुछ देर में गिरती है एक हिंदूस्तानी की लाश; आंकड़े सुन पकड़ लेंगे माथा

Indians Deaths In Abroad: भारत उन देशों में से है जहाँ बड़ी संख्या में लोग नौकरी, बिज़नेस और बेहतर ज़िंदगी की तलाश में विदेश जाते हैं. लाखों भारतीय काम कर रहे हैं, खासकर खाड़ी देशों, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में. इन देशों में काम करने से अच्छी कमाई होती है. हालाँकि, इन साफ़ मौकों के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी है. विदेश मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किए गए डेटा के अनुसार, 2023 और 2025 के बीच हज़ारों भारतीय नागरिकों की विदेश में मौत हुई.

डेटा से पता चला कि ज़्यादातर मौतें प्राकृतिक कारणों से हुईं, लेकिन बड़ी संख्या में भारतीयों ने काम की जगह पर हुए हादसों, आत्महत्या, अपराध और दूसरी वजहों से भी अपनी जान गंवाई. ये आँकड़े न केवल भारतीय प्रवासियों की बुरी हालत को दिखाते हैं, बल्कि विदेश में काम करने वाले भारतीयों की सुरक्षा और सेहत को लेकर बनी हुई चुनौतियों को भी दिखाते हैं. लोकसभा में एक सवाल के जवाब में, विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने 2023 और 2025 के बीच विदेश में हुई भारतीय नागरिकों की मौतों का रिव्यू किया है.

सऊदी अरब और UAE में सबसे ज़्यादा मौतें

रिपोर्ट में देश के हिसाब से आँकड़े और कारण बताए गए हैं. इनमें सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE), यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, इटली और जर्मनी जैसे देशों के आंकड़े खास तौर पर ध्यान देने लायक हैं, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में भारतीय रहते और काम करते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब में भारतीयों की सबसे ज़्यादा मौतें हुईं, उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट्स, ओमान, मलेशिया, कुवैत और इटली का नंबर आता है. सरकार का कहना है कि भारतीय मिशन लगातार भारतीय प्रवासियों की मदद करते हैं और किसी भी शिकायत को हल करने के लिए लोकल अधिकारियों और एम्प्लॉयर्स से संपर्क करते हैं.

सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा मौतें हुईं: 2023-2025 के दौरान 7,981 भारतीय नागरिकों की मौत हुई.

UAE दूसरे नंबर पर है: यूनाइटेड अरब अमीरात में कुल 7,458 भारतीयों की मौत हुई.

सबसे ज़्यादा मौतें नेचुरल वजहों से हुईं: लगभग हर बड़े देश में, सबसे ज़्यादा मौतें नेचुरल वजहों से हुईं.

वर्कप्लेस एक्सीडेंट और सुसाइड भी चिंता की बात: खाड़ी देशों में वर्कप्लेस एक्सीडेंट और सुसाइड के कई मामले सामने आए हैं.

सरकार ने सपोर्ट सिस्टम को मज़बूत करने का दावा किया: इंश्योरेंस स्कीम, कानूनी मदद, और शवों को भारत लाने का प्रोसेस आसान बनाया गया.

किस देश में सबसे ज़्यादा भारतीय मारे गए?

विदेश मंत्रालय के डेटा के मुताबिक, सऊदी अरब में 6,376 लोगों की मौत कुदरती वजहों से हुई. इसके अलावा, 182 लोगों की मौत काम की जगह पर हुए एक्सीडेंट में हुई, 354 ने सुसाइड किया, 29 की मौत क्राइम से जुड़ी घटनाओं में हुई, और 1,040 की मौत दूसरी वजहों से हुई. इससे मरने वालों की कुल संख्या 7,981 हो गई. यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) में भी हालात गंभीर थे, जहाँ 5,702 कुदरती मौतें, 128 काम की जगह पर एक्सीडेंट, 511 सुसाइड, 25 क्राइम से जुड़ी मौतें, और 1,092 मौतें दूसरी वजहों से हुईं.

कुल 7,458 भारतीय नागरिकों की जान गई. यूनाइटेड स्टेट्स में 2,850 मौतें दर्ज की गईं. इनमें 2,340 नेचुरल मौतें, 46 वर्कप्लेस एक्सीडेंट, 62 सुसाइड, 37 क्राइम और 365 दूसरे कारण शामिल थे. इटली में कुल 1,057 इंडियन मौतें हुईं, जबकि कुवैत में 2,191 मौतें, ओमान में 1,498 मौतें और मलेशिया में 1,437 मौतें हुईं.

टॉप 20 में और कौन से देश शामिल हैं?

विदेश मंत्रालय के 2023-2025 के डेटा के मुताबिक, इन कैटेगरी में टॉप 20 देशों में इटली, कतर, बहरीन, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, जर्मनी, स्पेन, साउथ अफ्रीका, चीन, नाइजीरिया और थाईलैंड शामिल हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि जिन देशों में इंडियन इमिग्रेंट्स की बड़ी आबादी है, वहां नेचुरल मौतों के साथ-साथ वर्कप्लेस एक्सीडेंट, सुसाइड और दूसरे कारण भी चिंता का विषय बने हुए हैं.

नेचुरल मौतें सबसे ज़्यादा क्यों हैं?

रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि ज़्यादातर देशों में नेचुरल कारणों से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं. ऐसा माना जाता है कि बड़ी संख्या में इंडियन विदेश में लंबे समय तक काम करते हैं. उम्र बढ़ना, दिल की बीमारी, डायबिटीज और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम इसकी मुख्य वजह हो सकती हैं. खाड़ी देशों में बहुत ज़्यादा गर्मी, मेहनत वाला काम और लंबी शिफ्ट भी हेल्थ पर असर डालती हैं.

काम की जगह पर होने वाले एक्सीडेंट और मेंटल हेल्थ भी चिंता का विषय

स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि काम की जगह पर होने वाले एक्सीडेंट और सुसाइड भी एक बड़ा रिस्क हैं. कंस्ट्रक्शन, तेल और गैस, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने वाले वर्कर खास तौर पर रिस्क में हैं. मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि परिवार से अलग होना, पैसे का दबाव, नौकरी का स्ट्रेस और सोशल आइसोलेशन भी कई माइग्रेंट वर्कर के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करते हैं.

सरकार ने क्या कहा?

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों और माइग्रेंट वर्कर की सेफ्टी, प्रोटेक्शन और वेलफेयर सरकार की प्रायोरिटी है. इसके लिए, यह पक्का करने के लिए कई सिस्टम बनाए गए हैं कि ज़रूरत के समय भारतीय नागरिकों को तुरंत मदद मिले. सरकार ने कहा कि दिल्ली, दुबई, रियाद और जेद्दा जैसी जगहों पर प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (PBSK) चलाए जा रहे हैं, जो भारतीय एम्बेसी के साथ मिलकर गाइडेंस देते हैं.