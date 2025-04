कनाडा में भारतीय छात्रा की सरेआम हत्या, बस स्टॉप पर गैंगवॉर की चपेट में आई 21 साल की हरसिमरत

कनाडा के ओंटारियो प्रांत में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां भारतीय छात्रा हरसिमरत रंधावा की गोली लगने से मौत हो गई। हरसिमरत, जो महवॉक कॉलेज में पढ़ाई कर रही थीं, शाम के समय बस स्टॉप पर खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थीं। इसी दौरान एक गोली आकर उनके सीने में लगी, जिससे उनकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही हैमिल्टन पुलिस मौके पर पहुंची और हरसिमरत को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के मुताबिक, यह एक गैंगवॉर की घटना थी, जिसमें हरसिमरत निर्दोष रूप से शिकार हो गईं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दो गाड़ियों के बीच गोलीबारी हो रही थी, और उसी दौरान एक गोली गलती से हरसिमरत को जा लगी।

पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिसमें यह देखा गया कि एक काली कार से किसी व्यक्ति ने फायरिंग की और उसके बाद तेजी से फरार हो गया। अभी तक इस मामले में किसी और के घायल होने की खबर नहीं है। जांच एजेंसियां मामले की गहनता से जांच कर रही हैं और आरोपी की तलाश जारी है।

#WATCH: Chief Frank Bergen Of Hamilton Police Services Sends Strong Message To The “Thugs” Involved In Shooting That Took The Life Of An Innocent Bystander 'Harsimrat Randhawa' 🕊️🌺 pic.twitter.com/saLoDK1xyQ

